Educação profissional forma 97 novos técnicos para o mercado de trabalho, em Porto Velho

Com a expansão do ensino profissionalizante em Rondônia, cresceu também o número de estudantes que estão se habilitando em uma profissão antes de chegar ao nível superior. Nos dias 22 e 23 de outubro, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está lançando novos técnicos no mercado de trabalho de Porto Velho. Na quarta-feira (22), foi realizada no auditório da instituição de ensino, na Capital, a formatura de 59 concluintes do Curso Técnico em Segurança do Trabalho. Nesta quinta-feira (23), acontece no mesmo local, a formatura de 38 concluintes dos seguintes cursos:
Técnico em Edificações;
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas;
Técnico em Informática;
Técnico em Programação de Jogos Digitais;
Técnico em Suporte; e
Manutenção em Informática.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a qualificação da mão de obra é uma política pública fundamental no desenvolvimento socioeconômico porque gera emprego e renda, além da melhoria da qualidade de vida dos profissionais e seus familiares.
NOVA PROFISSÃO
Recém-formado no Curso Técnico em Segurança do Trabalho, Pedro Felipe Prazeres Brito, de 25 anos, tem muito a comemorar. O morador do Bairro Três Marias, trabalhava como operador de terminal numa empresa de grãos e, graças à nova formação atua, agora como técnico em segurança do trabalho de uma empresa de telecomunicações presente em 16 estados. “Minha vocação sempre foi gostar de pessoas e, por isso, hoje me realizo nessa nova profissão”, declarou o formando que foi orador da sua turma.
A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, destacou no seu discurso de saudação aos novos técnicos em segurança do trabalho, que o ensino profissionalizante contribui para que Rondônia seja atualmente uma referência nacional. “Somos o primeiro estado no país a adotar escolas móveis como uma política pública para levar conhecimento até o estudante e ainda temos uma das menores taxas de desemprego do país.”
VANTAGENS DO ENSINO TÉCNICO
Cursos técnicos têm duração menor (entre 12 e 24 meses, em média) e focam na prática, permitindo que o estudante seja empregado mais rapidamente.
Alta taxa de empregabilidade
Há uma demanda crescente por profissionais qualificados, e o ensino técnico prepara o indivíduo para os desafios do mercado, com taxas de empregabilidade geralmente altas.
Salários mais atrativos
Profissionais com formação técnica tendem a ter remunerações mais altas em comparação com quem tem apenas o ensino médio regular.
Desenvolvimento de habilidades
O curso oferece tanto habilidades técnicas e práticas quanto o desenvolvimento de competências socioemocionais, preparando o aluno para o ambiente profissional.
Progressão na carreira
O curso técnico pode ser o primeiro passo para uma carreira promissora e é uma base sólida para quem deseja continuar os estudos e se especializar.
