Educação ambiental que transforma: Sema leva ações às escolas rurais de Porto Velho

Publicada em 15/10/2025 às 15h39
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), está desenvolvendo durante o mês de outubro uma série de ações de educação ambiental em escolas da zona rural do município. As atividades são coordenadas pelo Departamento de Gestão de Políticas Públicas Ambientais (DGPA), por meio da Gerência de Mobilização e Educação Ambiental.
É a segunda vez neste ano que a equipe leva às escolas rurais o mesmo trabalho realizado na área urbana, ampliando o alcance das ações e garantindo que estudantes de todas as localidades tenham acesso às iniciativas de conscientização e preservação ambiental.
Nesta etapa, foram contempladas as Escolas Municipais Antônio Augusto Vasconcelos, Manuel Pedro Pereira, Maria Angélica de Queiroz, Flor do Cupuaçu, Hernandes Coutinho, Nossa Senhora Aparecida, José Rodrigues, José de Freitas, Professor Manuel Grangeiro e Francisco Salles de Oliveira.
Com o tema “Recuperação de áreas após o período de queimadas e a importância da recuperação de áreas degradadas”, as ações despertam nas crianças do 1º ao 5º ano o interesse e o sentimento de pertencimento em relação ao meio ambiente.
O secretário da Sema, Vinícius Miguel, ressaltou que o trabalho da Secretaria busca fortalecer o vínculo entre educação e sustentabilidade também nas comunidades mais distantes. “Levar a educação ambiental para a zona rural é uma forma de garantir que todas as crianças, independentemente de onde vivem, tenham acesso ao conhecimento e compreendam a importância da preservação. Esse contato direto transforma a visão delas sobre o território e desperta o cuidado com o futuro”.
A diretora do Departamento de Gestão de Políticas Públicas Ambientais, Joana Oliveira, destacou a importância do trabalho nas escolas. “Explicar sobre preservação ambiental desde as séries iniciais é fundamental para formar cidadãos conscientes. Quando a criança entende o valor da natureza e se sente parte dela, cresce com um olhar mais cuidadoso e responsável sobre o mundo em que vive”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!