Edital para programa de residência em Medicina de Emergência é divulgado pelo governo de RO; inscrições até 16 de novembro

Publicada em 29/10/2025 às 16h12
O governo de Rondônia publicou no dia 10 de outubro, o edital nº 12/2025/IESPRO-COREME, que abre seleção para o Programa de Residência Médica em Medicina de Emergência, com início previsto para 2026. O objetivo é qualificar médicos recém-formados para atuação direta no Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente em contextos de urgência e emergência.
As inscrições estão abertas de 28 de outubro a 16 de novembro, e podem ser realizadas por meio do formulário oficial de inscrição. A prova objetiva será aplicada no dia 30 de novembro, conforme cronograma do edital.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o edital representa um investimento direto na formação de especialistas que estarão na linha de frente das demandas médicas do estado. “É um passo estratégico para fortalecer o atendimento público em saúde. Ao investir na capacitação de médicos voltados para as demandas reais do SUS, conseguimos ampliar o acesso, reduzir filas e oferecer um serviço ainda mais eficiente à população”, ressaltou.
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, salientou a importância da iniciativa como estratégia de valorização profissional e fortalecimento da rede pública. “O programa oferece aos recém-formados uma formação de excelência e, ao mesmo tempo, assegura que o atendimento à população seja cada vez mais qualificado e humanizado.”
