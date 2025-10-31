Capa
Últimas Notícias
Política
Artigos & Colunas
Polícia
Geral
Interior
+ Editorias
Brasil
Mundo
Entretenimento
Esportes
Vídeos
WebStories
Contato
PUBLICAÇÕES LEGAIS
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária - SINDLER
Confira a íntegra do edital
Por
Assessoria
Publicada em
31/10/2025 às 09h20
Comente esta Notícia
Comentários
Seja o primeiro a comentar!
Enviar Comentário
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SINDLER
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
PUBLICAÇÕES LEGAIS
SERVIDORES DA ALERO
imprimir
Leia Também
PROCESSO SELETIVO
Prefeitura de Jaru realiza nova convocação para preenchimento de vagas de cozinheiro e zelador
CALENDÁRIO
MPRO realiza 4ª etapa da Correição Ordinária em quatro municípios da Zona da Mata rondoniense
INFRAESTRUTURA
Ações da Prefeitura no sistema de drenagem preparam Porto Velho para o período chuvoso; trabalho realizado visa acabar com transtornos
PROCESSO SELETIVO
Prefeitura de Jaru realiza nova convocação para preenchimento de vagas de cozinheiro e zelador
CALENDÁRIO
MPRO realiza 4ª etapa da Correição Ordinária em quatro municípios da Zona da Mata rondoniense
INFRAESTRUTURA
Ações da Prefeitura no sistema de drenagem preparam Porto Velho para o período chuvoso; trabalho realizado visa acabar com transtornos
ESPIGÃO DO OESTE
Semader realiza ações para fortalecer nosso setor primário e agricultura familiar
POLÊMICA
Zé Felipe pede auditoria em contas de Virginia Fonseca: “Uso desproporcional”
SUCESSO NOS ANOS 90
Luiza Ambiel recria a “Banheira do Gugu” com fãs e surpreende com pedidos inusitados
INVESTIMENTOS
Energisa investe quase R$ 5 bilhões em 7 anos, moderniza o sistema elétrico e anuncia a universalização do acesso à energia em Rondônia
ABRIU O JOGO
Angélica rebate boatos sobre harmonização facial: “Não sou um produto”
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Ações de manejo e erradicação do pirarucu são reforçadas pelo governo de RO na Reserva Extrativista Pedras Negras
PENSÃO ALIMENTÍCIA
MC Daniel sobre disputa judicial com ex: “A verdade sempre aparece”
Mais Lidas
1.
PSDB foi depenado e virou puxadinho: possível divórcio entre Hildon e Carvalhos reposiciona o ex-prefeito em 2026
2.
Marcos Rogério surfa a onda das especulações e segue em evidência se esgueirando entre Governo e Senado
3.
Chefe da Casa Civil rebate senador Marcos Rogério: “Crítica sem solução é só reclamação com roupa bonita”
4.
Esquerda percorre Rondônia; Isolamento político de Hildon Chaves; Desastre no Rio Madeira
5.
Rogério Gago foi escolhido como novo secretário-geral da Assembleia Legislativa de Rondônia
Comentários
Seja o primeiro a comentar!