Ecobarreiras reforçam ações da Prefeitura de Porto Velho contra alagamentos e poluição dos igarapés

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), através dos Serviços Básicos, vem ampliando o uso das ecobarreiras, uma solução simples e eficiente que ajuda a conter o lixo lançado nos igarapés e canais urbanos. O projeto, que já está em funcionamento no igarapé da rua Itapage, bairro Tancredo Neves, tem apresentado resultados expressivos e será expandido para outros pontos da cidade.
As ecobarreiras são estruturas flutuantes feitas com cabos de aço e boias que impedem que resíduos sólidos cheguem aos rios, evitando entupimentos, poluição e alagamentos. Segundo o secretário-executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, a iniciativa tem impacto direto na melhoria da qualidade ambiental.
“A ecobarreira é uma ferramenta de baixo custo, mas com grande retorno. No Itapajé, por exemplo, temos recolhido em média 30 quilos de resíduos por dia. São garrafas, sacolas, isopor e até lixo doméstico que deixariam nossos canais completamente obstruídos”, destacou o secretário.
Segundo Marini, o trabalho vai muito além da limpeza. “A ecobarreira é parte de uma estratégia maior, que envolve educação ambiental, ampliação da coleta seletiva e instalação de ecopontos. Não basta retirar o lixo, precisamos mudar o comportamento da população. A cidade fica limpa quando todos colaboram”, reforçou.
O secretário explica que novas ecobarreiras serão instaladas ainda este ano em locais estratégicos, como:
Rua 22 de Dezembro, bairro Flodoaldo Pontes Pinto;
Canal do Skate Parque, na rua Cuniã;
Rua Bela, nas proximidades do Porto Velho Shopping;
Canal do Igarapé dos Tanques, bairro Embratel;
Canal da rua Jaci com Presidente Dutra, bairro Mocambo.
“Esses pontos foram escolhidos com base em estudos técnicos e observação direta das nossas equipes. São locais onde há maior acúmulo de lixo e risco de alagamento. A ampliação das ecobarreiras é um passo importante para preservar o meio ambiente e proteger as famílias de Porto Velho”, afirmou Marini.
O secretário também destacou que o maior desafio ainda é a falta de conscientização. “A gente limpa, recolhe, e quando volta, está tudo sujo de novo. Esse é o maior obstáculo que enfrentamos. Por isso, estamos intensificando as ações educativas em escolas e bairros, mostrando que lugar de lixo é no lixo”, frisou.
A população também pode colaborar com a Prefeitura denunciando locais de descarte irregular de lixo, por meio dos canais: (69) 98473-2922 e no email: [email protected]
O prefeito Léo Moraes destacou o compromisso da gestão com o meio ambiente e a qualidade de vida dos porto-velhenses. “Cuidar dos nossos rios e igarapés é cuidar das pessoas. As ecobarreiras são um exemplo de como ações simples podem gerar grandes resultados. Vamos continuar investindo em sustentabilidade, limpeza urbana e conscientização, porque Porto Velho merece uma cidade mais limpa, saudável e preparada para o futuro”, afirmou o prefeito.
