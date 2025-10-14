Duas semanas após a revitalização, Praça Jonathas Pedrosa já está reinserida à rotina de Porto Velho

Publicada em 14/10/2025 às 11h54
Duas semanas após ser reinaugurada pela Prefeitura de Porto Velho, a praça Jonathas Pedrosa voltou de vez à rotina da cidade, com a presença de famílias, comerciantes e visitantes. Localizada na rua avenida Sete de Setembro, no centro da capital, o espaço mais antigo da cidade se tornou novamente ponto de encontro e orgulho para quem vive e trabalha na região.
A revitalização, entregue durante as comemorações do aniversário de Porto Velho, modernizou o local sem apagar sua história. Foram realizadas melhorias no paisagismo, nova iluminação, acessibilidade e áreas de convivência que devolveram à praça o papel de coração social da cidade.
Quem frequenta o entorno sente a diferença. Valquíria Ermita, comerciante há 28 anos na região, acompanhou todo o processo e diz que o resultado superou as expectativas. “A Prefeitura fez um trabalho que realmente mudou o ambiente. Antes, a praça estava esquecida, agora é outro lugar, bonito, limpo, iluminado e cheio de vida. O movimento comercial por aqui aumentou muito desde a reinauguração, tem gente o dia todo passando, tirando fotos, comprando alguma coisa, tomando um café. Isso trouxe fôlego para o comércio”.
A beleza do paisagismo e a iluminação foram os pontos que muito agradaram aos usuários do espaço. “Esse capricho chamou minha atenção. Além disso, o espaço agora transmite mais segurança e conforto para quem circula. É gratificante ver um pedaço da nossa história sendo cuidado de novo. A Prefeitura mostrou que está presente e que valoriza o centro da cidade”, considerou Valquíria.
O sentimento é compartilhado por famílias que agora têm um novo ponto de lazer. A família Valentin, do bairro Tiradentes, aproveitou o fim de tarde para conhecer a nova estrutura e se encantou com o resultado. “Fazia anos que eu não vinha à praça Jonathas Pedrosa, e confesso que me emocionei. A transformação é visível. Antes era um lugar que as pessoas evitavam, hoje é um espaço agradável e acolhedor. Dá orgulho ver a Prefeitura recuperando um ponto histórico com tanto carinho. É um presente para a cidade”, afirmou Adelaine Valentin, gerente de empresa e mãe de família.
A filha mais velha, Kaylanne Nascimento, de 20 anos, acadêmica de Fisioterapia, destacou que a nova estrutura incentiva o convívio e o lazer. “O que mais gostei foi do paisagismo e da área para descanso. A praça está linda, com um ambiente tranquilo e seguro. Agora dá vontade de vir estudar, conversar, fazer fotos. A revitalização fez as pessoas voltarem a ocupar o centro, e isso é muito bom para a cidade”, disse.
Já a pequena Sophia Valentina, de 7 anos, foi só alegria durante a visita. “Eu adorei! Tem bancos para sentar, dá pra lanchar e brincar. Tá tudo bonito, quero vir mais vezes”, contou, entusiasmada. As falas refletem o sentimento de grande parte da população: a praça Jonathas Pedrosa voltou a ser um lugar de pertencimento, convivência e história viva.
Historicamente considerada a primeira praça construída no estado de Rondônia, o espaço passou por uma reforma rápida e eficiente, realizada com recursos próprios da Prefeitura, que transformou o local em um ambiente digno e acolhedor. Duas semanas após a entrega, o impacto já é evidente, a Jonathas Pedrosa não é apenas uma praça revitalizada, mas um símbolo de memória, cidadania e cuidado com o patrimônio público. Um verdadeiro reencontro entre a cidade e suas origens, agora emolduradas por flores, vida e esperança.
