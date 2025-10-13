PARCERIAS

Diálogo interinstitucional entre Incra, MPF e DPU reafirma compromisso com a reforma agrária em Rondônia

"Além de saúde e educação, que são fundamentais em qualquer lugar, o serviço público essencial do estado de Rondônia, é a reforma agrária", avaliou o procurador Rafael Beviláqua