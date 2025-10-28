Dia do Servidor Público no TRT-14 celebra quem constrói a Justiça do Trabalho todos os dias

Publicada em 28/10/2025 às 16h12
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) celebrou, na manhã desta terça-feira (28/10), o Dia do Servidor Público com uma programação especial no edifício-sede, em Porto Velho. O encontro reuniu momentos de reconhecimento, convivência e valorização do trabalho desempenhado diariamente em prol da Justiça do Trabalho em Rondônia e Acre.
A abertura foi conduzida pelo presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Júnior, que destacou a importância dos servidores na construção de uma instituição cada vez mais próxima da sociedade. Em seguida, deu a palavra a desembargadora Vânia Abensur, que reforçou o sentimento de orgulho e evolução do Tribunal:
“Parabenizo nossos servidores. A cada ano renovamos o orgulho por este Tribunal que cresce e se destaca pela qualidade do trabalho e pela serenidade com que atua. Sem vocês, não teríamos alcançado tudo isso, inclusive Diamante pela segunda vez”, concluiu a desembargadora.
O presidente Ilson Pequeno lembrou que o TRT-14 completa 39 anos em 2025 e que as conquistas do último ano refletem o esforço coletivo.
“Estamos entre os destaques nacionais: excelência em gestão, evolução tecnológica e inovação, resultados na execução trabalhista, equidade racial e comunicação pública. Nada disso seria possível sem o comprometimento de cada servidor e servidora”, registrou o presidente.
O sentimento de pertencimento também foi lembrado por quem ajuda a construir essa história há décadas. Carlos Augusto Cipriano, servidor há 37 anos, expressou orgulho:
“Servir à sociedade na Justiça do Trabalho é uma honra. Se pudesse escolher novamente, escolheria estar aqui todas as vezes.”
A programação contou com apresentação musical logo na chegada ao Tribunal, com violino, além de uma apresentação de dança do Núcleo Christina Pontes. O clima de confraternização foi reforçado com café da manhã especial ao som de música ao vivo, em parceria com o Sicoob Credjurd.
A servidora Andressa Pereira Moraes Zaro, que há 11 anos atua no TRT-14, destacou a missão pública que move o trabalho diário:
“Temos a oportunidade de fazer a diferença na vida de quem busca a Justiça. Essa data nos lembra da responsabilidade que assumimos ao servir quem precisa de nós.”
Para a assistente social Tais Betania Fusinato, o reconhecimento também fortalece a motivação.
“É importante saber que nosso trabalho é valorizado - no presencial ou no teletrabalho. Hoje fomos recebidos com carinho. É um dia para celebrar e agradecer.”
O Secretário Geral da Presidência, João Bosco Machado de Miranda, ressaltou a importância da celebração, reforçando o compromisso do Tribunal com sua missão pública.
“A data traduz a missão de cada integrante do Regional e do TRT-14: servir ao cidadão e a sociedade com eficiência, excelência e respeito. É essa dedicação que justifica a razão de ser servidor público e da existência e permanência da nossa Instituição em Rondônia e Acre”.
