Dia do Servidor Público é celebrado pelo governo de Rondônia com programação especial

Publicada em 24/10/2025 às 15h43
O governo de Rondônia iniciou nesta sexta-feira (25), a primeira etapa da gincana entre os servidores, em celebração ao Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro. As atividades recreativas e interativas, acontecem no pátio do Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho, e contam com programação focada no tema Retrô, com dj, provas recreativas, além de um campeonato de dança dos anos 70 e 80, tudo voltado ao reconhecimento e valorização do trabalho dos servidores que atuam em prol da população rondoniense.
Outra novidade para 2025, é a antecipação do feriado do dia do servidor (28), para a próxima segunda-feira (27), conforme determina o Decreto nº 29.900/2024, que definiu todos os feriados e pontos facultativos do calendário estadual de 2025.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa simboliza um momento de gratidão e celebração pelo trabalho de todos. “O evento para os servidores tem como objetivo reconhecer todos aqueles que fazer a gestão estadual funcionar. O servidor contribui diretamente para o desenvolvimento de Rondônia, e é o elo direto entre a Administração Pública e a população, sendo fundamental sua valorização e reconhecimento”, evidenciou.
ALEGRIA
Carmelita Carvalho é servidora do estado há 40 anos, e não perde uma atividade do dia dos servidores. ”Estas atividades recreativas resgata o tempo esquecido, resgata a alegria e o desejo de continuar sendo servidora pública”, destacou.
Segundo o titular da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), Silvio Luiz, realizar eventos voltados aos servidores traz muito contentamento. ”Para nós é uma honra participar da execução dessas atividades podendo homenagear a todos os trabalhadores que compõem a estrutura e os pilares do governo do estado, consolidando a robustez do Poder Executivo Estadual”, frisou.
CONFRATERNIZAÇÃO
Samuel Ribeiro participou das atividades representando a Secretária de Estado da Saúde (Sesau), e contou a experiência do seu primeiro dia da festa dos servidores. ”Eu gostei muito, fiquei em segundo lugar em uma das competições, é um dia diferente que a gente torce um pelo outro e confraterniza”, disse.
Com a programação especial, o governo de Rondônia externa seu reconhecimento e agradecimento a cada servidor pelo comprometimento diário em suas atividades, afinal estes trabalhadores são peças fundamentais para a máquina pública mover o estado a níveis cada vez melhores.
PROGRAMAÇÃO
No dia 28 de outubro, acontece a 2° etapa da programação, com o encerramento das gincanas, provas finais e anuncio dos campeões das atividades, sorteios de brindes, além da festa retrô, que acontece de 8h até às 11h.
