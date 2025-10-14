Dia do Professor e da Professora: SINTERO sem expediente nesta quarta (15/10)
Por SINTERO
Publicada em 14/10/2025 às 14h15
O SINTERO informa que não haverá expediente nesta quarta-feira (15/10/2025) na Sede Administrativa e nas Regionais. O atendimento retoma na quinta-feira (16/10/2025). 

A folga é concedida em virtude do Dia do Professor e da Professora e se estende a todos e todas os/as funcionários/as e diretores/as da entidade. Os colaboradores e colaboradoras da Sede Social seguem jornada diferenciada previamente definida. 

Como fica o atendimento nesta quarta (15/10):

Sem expediente na Sede Administrativa e nas Regionais;

Retorno do atendimento em 16/10/2025;

Sede Social estará aberta.

Agradecemos a compreensão e desejamos um excelente Dia do Professor e da Professora.

Arte:Jacson Pessoa

