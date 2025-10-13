Dia de Campo valoriza o protagonismo das mulheres no setor

Publicada em 13/10/2025 às 16h33
“Quando eu comecei, quase não se via mulher mexendo com abelha. Hoje, ver tantas participando, aprendendo e se destacando, me enche de orgulho”.
A fala emocionada de Isabel Cândido de Lima, apicultora e participante do Dia de Campo sobre Apicultura, resume bem o clima do encontro promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), no último sábado (11).
O evento reuniu produtores rurais, técnicos e representantes do setor para compartilhar conhecimentos e incentivar o crescimento da cadeia apícola no município.
Realizado em uma propriedade rural na região de Porto Velho, o encontro teve como foco principal a capacitação dos apicultores atendidos pelos programas de assistência técnica da Semagric, com ênfase no manejo racional e sustentável das colmeias.
Durante as atividades práticas, os participantes aprenderam sobre técnicas de multiplicação de enxames, uso de rainhas de alta produtividade e boas práticas de manejo que garantem colheitas mais rentáveis e seguras.
Para Isabel, a presença feminina no campo vem se fortalecendo também na apicultura. “As mulheres estão mostrando que têm força, sensibilidade e muito cuidado com as abelhas. A apicultura é uma oportunidade de renda e de independência, e ver esse movimento crescer é muito gratificante”, destacou.
O presidente da Associação dos Apicultores e Meliponicultores da Amazônia (Apama) e também presidente da Federação Rondoniense de Apicultores, Vilson dos Santos Souza, ressaltou que ações como o Dia de Campo são fundamentais para o fortalecimento da atividade no estado.
“A apicultura tem um enorme potencial em Rondônia, e quando o poder público se une aos produtores, o resultado é o crescimento de toda a cadeia. A troca de experiências é o que faz a diferença”, afirmou.
O gerente de Assistência Técnica da Semagric, Roseval Guzo, explicou que o evento é parte de um conjunto de estratégias para fortalecer o setor produtivo rural de Porto Velho.
“Nosso trabalho é dar suporte técnico, levar conhecimento e incentivar o uso de tecnologias que melhorem a produtividade de forma sustentável. Esse é o papel da Semagric: estar ao lado do produtor”, reforçou.
De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Ribeiro, a proposta é construir um campo mais produtivo, inovador e inclusivo, onde homens e mulheres tenham espaço e voz na construção de um futuro melhor para o setor agropecuário.
“A apicultura é uma atividade limpa, sustentável e de alto valor agregado. Apoiar o produtor significa investir em geração de renda e qualidade de vida no campo. Porto Velho tem potencial para ser referência nessa área, e estamos trabalhando para isso”, declarou o secretário.
