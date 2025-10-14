Dia das Crianças impulsiona economia e gera renda em Porto Velho; mais de 30 ambulantes foram selecionados através de chamamento público

Publicada em 14/10/2025 às 10h53
Além da diversão para a criançada, o ‘Cidade Alegria’ movimentou a economia com os setores do turismo, alimentício, geração de empregos e demais serviços. Realizado pela Prefeitura de Porto Velho, o Dia das Crianças proporcionou renda extra para 32 vendedores ambulantes que participaram da celebração durante dois dias no Parque da Cidade.
Com a grande movimentação registrada nas áreas destinadas à festa, os vendedores ambulantes tiveram a chance de ampliar suas vendas e obter uma renda extra significativa, quando mais de 72 mil pessoas transitaram pelo local nos dois dias de festa, consolidando o evento como um dos maiores já realizados na capital.
Os vendedores ambulantes participaram da festa através do Chamamento Público referente ao edital nº 017/2025/SEINFRA, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

Diversos produtos alimentícios foram opções de compra para o público, entre eles, açaí, pipoca, algodão-doce, churros, pastel, bebidas, entre outros. Além das comidas e bebidas, os empreendedores ofereceram durante a festa a venda também de balões e brinquedos, para os pais ou responsáveis que preferiram garantir o presente das crianças no Parque da Cidade.
RENDA EXTRA
Para o empreendedor Amarildo Magalhães, que trabalha há mais de 20 anos com venda de cachorro-quente e pastel, a festa realizada pela Prefeitura impulsionou a economia da cidade e proporcionou aos ambulantes um espaço organizado e seguro para que pudessem comercializar seus produtos durante a festa.

“Eu fiz o meu cadastro no chamamento público porque eu sei que os eventos da atual gestão da Prefeitura registram grande movimentação de pessoas. O Parque da Cidade é o local ideal para esses eventos, com uma estrutura adequada e principalmente oferecendo oportunidades para nós ambulantes. Eu estou muito feliz com essa festa, as pessoas estão formando fila para comprarem aqui no trailer”, disse o ambulante.
A festa foi um impulso para comerciantes como Simone Felício, proprietária de um empreendimento especializado em raspadinha. Para ela, a participação no Dia das Crianças representa um reforço financeiro importante para este período do ano, já que eles montaram o food há apenas alguns meses e resolveram participar do chamamento público da Prefeitura.
“Essa é a primeira vez que a gente participa do chamamento. Queria parabenizar toda a organização por este evento que está lotado, nem esse chuvisco atrapalhou nossas vendas e isso reforça o compromisso da atual gestão em valorizar o trabalho dos vendedores ambulantes. Com toda certeza estaremos também participando de outras edições, e outras festas que forem acontecer na cidade”, concluiu Simone.
FOMENTO A ECONOMIA LOCAL

A Prefeitura promoveu um evento especial que não só proporcionou momentos de lazer e diversão para as famílias. O evento reforçou mais uma vez o compromisso da administração municipal em apoiar os trabalhadores informais, garantindo espaços organizados, seguros e acessíveis para que possam desenvolver suas atividades durante eventos públicos", disse o secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes Júnior.
Segundo o presidente da Emdur, Bruno Holanda, além de impulsionar o setor alimentício, a festa impactou diretamente serviços como transporte e comércio, contribuindo para o fortalecimento da economia local.
De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a iniciativa demonstra o cuidado da gestão em fomentar a economia local, valorizando a participação dos ambulantes da cidade e contribuindo para o fortalecimento da comunidade como um todo. A expectativa é que até o fim do ano outros eventos sejam realizados.
“É com muita alegria que celebramos a nossa primeira edição do Dia das Crianças em nossa cidade. Esse é um momento especial dedicado à alegria, ao lazer e à união das famílias. Além, claro, de proporcionar diversão para os pequenos, este evento é uma oportunidade importante para apoiar os trabalhadores informais que fazem parte da nossa economia local. Fiquem atentos, logo divulgaremos outros eventos, em especial a programação de fim de ano”, finaliza o prefeito.
