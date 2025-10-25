Destaques das ações do governo de 20 a 24 de Outubro: Expo Turismo Rondônia, 2ª Feira Robustas Amazônicos e programa Crescendo Bem

Publicada em 25/10/2025 às 08h16
Nesta semana, Rondônia registrou avanços significativos em diferentes áreas, com ações que vão do turismo à tecnologia, passando por educação, saúde e assistência social. A 2ª Expo Turismo Rondônia 2025 marcou o estado como destino turístico na Amazônia Legal, reunindo expositores, atrações culturais e a apresentação da Marca Amazônia; Gestantes dos distritos da Ponta do Abunã receberam kits de natalidade do programa Mamãe Cheguei, com berço portátil e orientações sobre saúde gestacional, enquanto o Crescendo Bem foi expandido para todos os municípios, atendendo mais de 7 mil famílias com apoio financeiro e visitas domiciliares.
No setor educacional, foram entregues mais de R$ 33 milhões em benefícios a professores e técnicos, formados 97 novos técnicos pelo Idep e estudantes-atletas conquistaram medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros. Em saúde, o Lepac recebeu certificado de excelência do PNCQ, destacando-se na precisão de exames, enquanto a assistente virtual Ivi modernizou o atendimento previdenciário do Iperon. O Bumbódromo de Guajará-Mirim avançou nas obras de reforma, garantindo mais segurança e conforto para o Festival Duelo na Fronteira, e Porto Velho sediou o seminário “Desmistificando a Reforma Tributária”, com debates e capacitação sobre o novo cenário fiscal.
TURISMO SUSTENTÁVEL
A 2ª edição da Expo Turismo Rondônia 2025 foi aberta em Porto Velho, reunindo expositores, estandes gastronômicos e atrações culturais que fortalecem o turismo regional. O evento visa consolidar Rondônia como destino turístico na Amazônia Legal e incentivar negócios sustentáveis. A programação inclui palestras, rodadas de negócios, apresentações indígenas e turismo de base comunitária. A feira também apresentou a Marca Amazônia, reforçando a identidade e o potencial econômico e cultural do estado. A feira, segue até esta sexta-feira (24), das 14h às 22h, é gratuita e reúne mais de 80 expositores e 15 estandes gastronômicos, com atrações que fortalecem o turismo regional e impulsionam a economia rondoniense.
PROGRAMA SOCIAL
Gestantes dos distritos da Ponta do Abunã receberam kits natalidade do programa Mamãe Cheguei, agora com berço portátil, garantindo mais conforto e segurança para mães e bebês. A ação incluiu palestras e rodas de conversa sobre saúde gestacional e maternidade. Ao todo, 43 gestantes foram atendidas nos encontros realizados em Vista Alegre do Abunã, Nova Califórnia e Extrema. O programa oferece acompanhamento e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo cuidado desde a primeira infância.
POLITICA DE VALORIZAÇÃO
O governo de Rondônia destinou mais de R$ 33 milhões em benefícios a professores e técnicos da educação, ativos e inativos, reforçando a valorização do quadro funcional. Os recursos contemplam licença prêmio, progressão funcional e verbas rescisórias, beneficiando milhares de servidores. A medida também contribui para a circulação de renda e o fortalecimento da economia local. A iniciativa integra ações de incentivo, qualificação profissional e melhorias na gestão pública da educação.
ROBUSTAS AMAZÔNICOS
A capital do Café, como é conhecido o município de Cacoal, é palco da 2ª Feira Robustas Amazônicos, evento que acontece nesta quinta-feira (23), celebra a força do café rondoniense e marca um novo capítulo na história da cafeicultura amazônica. Com recorde de público, mais de 2.100 visitantes e premiação histórica superior a R$ 400 mil, a feira reafirma Rondônia como uma das principais referências na produção de café robusta de qualidade no Brasil. Na primeira edição o publico total foi de 1.200 participantes.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
O programa Crescendo Bem foi ampliado para os 52 municípios de Rondônia, fortalecendo ações voltadas à primeira infância. A iniciativa oferece auxílio financeiro e acompanhamento domiciliar a gestantes e famílias com crianças de até 6 anos. Com investimento superior a R$ 31 milhões, o programa amplia o atendimento e o cofinanciamento municipal. Desde 2020, mais de 7 mil famílias já foram beneficiadas com visitas e orientações para o desenvolvimento infantil.
DUELO NA FRONTEIRA
As obras de reforma e bloqueteamento do Bumbódromo de Guajará-Mirim avançam, garantindo mais segurança e conforto para o público e os artistas do Festival Duelo na Fronteira. Com investimento de R$ 601 mil, os serviços incluem melhorias no pátio, banheiros, instalações e pintura. A iniciativa valoriza o patrimônio cultural e fortalece o turismo local. O espaço revitalizado reforça a tradição e a identidade cultural da região.
ENSINO PROFISSIONALIZANTE
O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) formou 97 novos técnicos em diversas áreas, como Segurança do Trabalho, Informática, Edificações e Programação de Jogos Digitais, em Porto Velho. A expansão do ensino profissionalizante tem impulsionado a inserção de jovens no mercado de trabalho. Muitos concluintes já estão empregados, refletindo a alta taxa de empregabilidade dos cursos técnicos. O Idep reforça o compromisso em formar profissionais qualificados e fortalecer a economia de Rondônia.
NOVO CENÁRIO FISCAL
O seminário “Desmistificando a Reforma Tributária: Um Olhar no Futuro” reuniu mais de mil participantes em Porto Velho, consolidando-se como o maior debate sobre o tema na Região Norte. Promovido pela Sefin em parceria com entidades do setor produtivo, o evento contou com palestras e painéis técnicos sobre os impactos da Reforma para o país e Rondônia. Especialistas de renome nacional discutiram o novo cenário fiscal e as oportunidades para o estado. A iniciativa prepara gestores e empresários para as mudanças que entram em vigor a partir de 2026.
RECONHECIMENTO
O Lepac recebeu o Certificado de Excelência do Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ), em reconhecimento ao alto desempenho técnico e precisão dos resultados laboratoriais em 2024. Com mais de 2,4 milhões de exames realizados, o laboratório se destaca pelos investimentos em tecnologia e gestão hospitalar. Em 2026, será contemplado com a Certificação Bronze por manter padrão de qualidade por três anos consecutivos. O Lepac é referência no suporte à rede pública de saúde de Rondônia.
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
A assistente virtual Ivi moderniza o atendimento previdenciário do Iperon, oferecendo orientações rápidas e acessíveis sobre serviços e procedimentos. Desenvolvida pela DTIC em parceria com outros setores, a ferramenta representa um avanço na transformação digital do Estado. A iniciativa torna o atendimento mais ágil e humanizado, reforçando o compromisso com a transparência e a eficiência. Com linguagem simples, a Ivi também integra as campanhas institucionais do Instituto.
