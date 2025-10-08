Desembargador Raduan Miguel Filho assume presidência do Consepre
Publicada em 08/10/2025 às 16h31
 O desembargador Raduan Miguel Filho, presidente do TJRO, assumiu a presidência do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça fo Brasil - Consepre. Raduan Miguel assume após a renúncia do desembargador Francisco Oliveira Neto, do TJSC.

No discurso de posse, o desembargador de Rondônia comprometeu-se em dar continuidade ao trabalho executado em 2025 pelo Conselho, do qual participou ativamente como vice-presidente.A mudança na gestão foi oficializada durante o 17° Encontro de Presidentes, em Salvador nesta terça-feira (7).

Consepre 

Criado em 2021, a partir da união do Conselho dos Tribunais de Justiça e do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, o Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre) tem por objetivo fortalecer a atuação de todos os Tribunais do país. 

