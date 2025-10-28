Desembargador Alexandre Miguel é eleito presidente do TJRO para biênio 2026/2027

Publicada em 28/10/2025 às 14h10
O desembargador Alexandre Miguel foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) para o biênio 2026-2027. A eleição ocorreu nesta terça-feira, 28 de outubro, na sede do TJRO, em Porto Velho.
Na mesma sessão, o desembargador Francisco Borges foi eleito vice-presidente, Glodner Luiz Pauletto como corregedor, e Gilberto Barbosa como diretor da Escola da Magistratura de Rondônia.
A posse dos eleitos está prevista para o mês de dezembro, com o início do exercício a partir de 1º de janeiro de 2026.
A sessão administrativa foi presidida pelo desembargador Raduan Miguel Filho, com o auxílio dos desembargadores Aldemir de Oliveira e Francisco Borges. A votação ratificou a chapa única, e os votos foram colhidos separadamente para cada cargo. Após a escolha de Alexandre Miguel, os demais candidatos foram eleitos da mesma forma, e os resultados foram declarados na sequência pelo presidente Raduan.
Novo presidente
O desembargador Alexandre Miguel é natural de Tupi Paulista (SP) e construiu uma sólida trajetória na magistratura rondoniense desde que chegou ao estado. Aprovado no concurso da magistratura aos 24 anos, atuou nas comarcas de Cacoal, Espigão d' Oeste, Pimenta Bueno e Rolim de Moura antes de ser promovido para atuação jurisdicional em Porto Velho. Após passar pela Corregedoria, Presidência, Ouvidoria e Justiça Eleitoral, foi promovido a desembargador em 2010 e presidiu a Associação dos Magistrados (Ameron). Até o final deste ano, o desembargador Alexandre está na Direção da Escola da Magistratura de Rondônia (Emeron), valorizou a formação, a cultura e a memória.
O presidente eleito destacou que a escolha é, ao mesmo tempo, uma honra e responsabilidade. O primeiro gesto foi de agradecimento aos demais desembargadores. “Tenho consciência do legado que recebemos. Somos referência nacional em produtividade, inovação e gestão. Uma responsabilidade que nos impulsiona a ir mais longe”, afirmou, em sua primeira manifestação após a declaração de resultado. “Vamos caminhar juntos pela excelência na prestação jurisdicional, no atendimento ao cidadão, na gestão dos recursos”. Segundo ele, a missão institucional transcende os números e estatísticas, para se concretizar no fortalecimento da cidadania para cada rondoniense, com efetivo acesso à Justiça.
“Convoco todos os magistrados e servidores a embarcarmos juntos nessa jornada. Vamos inovar sem perder nossas raízes”, conclamou Alexandre Miguel. O decano da Corte, desembargador Roosevelt Queiroz Costa, também se manifestou, em parabenização aos escolhidos, seguido pelos demais desembargadores, que se uniram no reconhecimento e desejo de boa gestão frente aos desafios cotidianos da gestão administrativa do Poder Judiciário.
TRE
Na mesma sessão também foram definidos os indicados pelo TJRO para composição do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Foram indicados os desembargadores Raduan Miguel Filho e Daniel Ribeiro Lagos, como titulares; e Osny Claro e Álvaro Kalix Ferro, como suplentes.
