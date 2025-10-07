Delegação de Rondônia se destaca em 1º lugar no ranking da Gincana Ambiental na VI Conferência Nacional Infantojuvenil

Publicada em 07/10/2025 às 16h22
A delegação de Rondônia começou com destaque a participação na VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), que acontece de 6 a 10 de outubro de 2025, em Luziânia (GO). Logo no primeiro dia de programação realizado na segunda-feira (6), o estado assumiu a liderança nacional na Gincana da Conferência, somando 6 pontos e ocupando o 1º lugar no ranking, à frente de Goiás, com 3 pontos, e Rio Grande do Norte, com 2 pontos.
A Gincana da CNIJMA é uma das atividades mais esperadas do evento e tem como objetivo promover a integração entre as delegações estaduais, com desafios que envolvem Educação Ambiental, Justiça Climática e o protagonismo infantojuvenil. O desempenho rondoniense reflete o comprometimento dos estudantes e professores com a temática ambiental e o espírito de cooperação que marca o evento.
A delegação de Rondônia é composta por 11 estudantes e professores de diversas regiões do estado: Nicoly Cristina dos Santos Miranda (Ouro Preto do Oeste), Emanuele de Sousa Garcia (Porto Velho), Rafaelly Nehmog Cinta Larga (Espigão do Oeste), Alice Fogaça Hipólito (Pimenta Bueno), Pedro Henrique Mamaindé (Vilhena), Mateus Corrêa dos Santos (Costa Marques), Vitória Emanuely Ferreira de Jesus (Presidente Médici), Lucas Gabriel Castamanheiro Schimite (Rolim de Moura), Ana Karoline Trindade da Silva Miranda (Cacoal) ,Kelren Emanuelly de Souza Neves (Buritis), e David Luccas Paixão Kalki (Extrema). A equipe é acompanhada pelos professores Rafael Cinta Larga de Espigão, e, Vicência Guendes de Oliveira Professora responsável (Ouro preto do oeste), Membros da Coe, Mariana Rainair Aikanã e Sandra Regina Bezerra Correia e os dois jovens facilitadores, Karolayne Castro Costa e Mateus Souza de Jesus – Delegação de Rondônia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, é motivo de orgulho ver o estado liderando um ranking nacional em um evento que promove a educação, a ciência e o cuidado com o meio ambiente.
Segundo a titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, a liderança de Rondônia no primeiro dia da CNIJMA mostra o compromisso e a dedicação dos estudantes e professores com a Educação Ambiental. “É um reconhecimento ao trabalho contínuo desenvolvido nas escolas, que estimula a participação ativa e o pensamento crítico sobre as questões climáticas e sociais”, pontuou.
Durante a Conferência, os participantes vivenciam uma programação diversificada com oficinas, debates, atividades culturais e a Feira dos estados, que apresenta os projetos ambientais desenvolvidos nas escolas da rede pública.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!