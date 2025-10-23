Delegação de Rondônia encerra participação na VI Conferência Nacional Infantojuvenil e garante 1º lugar em gincana ambiental

Publicada em 23/10/2025 às 11h44
O ranking final da Gincana Ambiental na VI Conferência Nacional Infantojuvenil (CNIJMA), realizada em Luziânia, em Goiás, apresenta o estado de Rondônia em primeiro lugar com 1.942 pontos, seguido dos estados do Piauí, com 1.724 pontos e Goiás, em terceiro lugar, com 90 pontos. O evento aconteceu de 6 a 10 de outubro, com o tema “Vamos transformar o Brasil com educação e justiça climática”.
Os 11 representantes de Rondônia foram eleitos na conferência estadual organizada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), que agrupou estudantes dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), de diversas regiões do estado, junto à equipe de dois professores, dois membros da Comissão Organizadora Estadual (Coe) e dois jovens facilitadores. O projeto com tema de maior visibilidade da delegação de Rondônia, foi “Saúde Ambiental: o ar que respiramos”, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Altamir Billy Soares, de Urupá, vencedora da fase estadual em Porto Velho.
O projeto foi apresentado na nacional pela delegada Nicoly Cristina dos Santos, de Ouro Preto do Oeste, que destacou que participar da gincana foi uma experiência transformadora. “Fomos despertando para uma nova visão sobre o meio ambiente e sobre a própria conferência. Foi então que percebi que não estava ali apenas para contar histórias do que aconteceu, mas para levar aprendizados que posso compartilhar e colocar em prática com outras pessoas.”
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, “ver os estudantes se destacando em um evento nacional, debatendo temas tão importantes como a educação ambiental e a justiça climática, mostra que estamos no caminho certo ao investir em uma educação que prepara nossos jovens para cuidar do futuro do planeta”, ressaltou.
A secretária da Seduc, Albaniza Oliveira, evidenciou a importância da participação de eventos como esse. “É uma oportunidade de troca de experiências e de fortalecimento do protagonismo juvenil. O compromisso de cada um desses jovens demonstra que a educação ambiental está viva nas nossas escolas e continua inspirando mudanças reais nas comunidades.”
De acordo com a gerente de Temas Contemporâneos Transversais da Seduc, responsável pela conferência estadual, Pura Moreno, essas vivências ampliam o olhar dos estudantes sobre o papel que exercem como agentes de mudança. “As experiências compartilhadas servirão como suporte para consolidar práticas sustentáveis e promover uma educação ambiental mais consciente e participativa”, pontuou.
ETAPA NACIONAL
O evento reuniu delegações de todo o país, fortalecendo o protagonismo de crianças e adolescentes em projetos que fortalecem a consciência do meio ambiente. A conferência contou com cinco dias de atividades, incluindo a “Missão dos Desafios”, rodas de conversas, noites culturais, oficinas, e a Feira de Projetos, que apresentou todas as iniciativas desenvolvidas de escolas do país. Entre os destaques, estavam oficinas sobre justiça climática, territórios saudáveis e autoproteção escolar.
