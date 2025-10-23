Cursos de Matemática e Ciências Sociais da UNIR recebem nota máxima em avaliação do MEC

Publicada em 23/10/2025 às 09h14
Os cursos de Licenciatura em Matemática, do campus de Ji-Paraná, e de Licenciatura em Ciências Sociais, do campus de Porto Velho, da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), obtiveram nota máxima (5) na avaliação in loco do Ministério da Educação (MEC). Os resultados confirmam a excelência acadêmica e o compromisso da UNIR com a qualidade da formação de professores e pesquisadores na região amazônica.
Para a reitora da UNIR, professora Marília Pimentel, “esses resultados refletem o comprometimento coletivo de nossa comunidade acadêmica e reafirmam o papel estratégico da Universidade para o desenvolvimento de Rondônia e da Amazônia. Cada curso avaliado representa o esforço de docentes, técnicos e estudantes em fortalecer a formação pública, gratuita e de excelência que oferecemos. A conquista dessas notas reforça nossa missão institucional e demonstra que a UNIR caminha com solidez, responsabilidade e sensibilidade diante dos desafios da educação superior na região.”
Sobre as avaliações
No curso de Matemática, em Ji-Paraná, a comissão de avaliação destacou a qualificação do corpo docente, formado majoritariamente por mestres e doutores, e o engajamento dos estudantes em pesquisa, extensão, monitorias, iniciação científica e estágios supervisionados. A estrutura curricular atualizada, alinhada às Diretrizes Curriculares Nacionais, foi considerada adequada para a formação de professores da Educação Básica.
O relatório também apontou como diferenciais a infraestrutura do campus, com laboratórios equipados e biblioteca atualizada, a gestão participativa e a integração entre ensino, pesquisa e extensão. Além disso, ressaltou o compromisso do curso com a realidade regional, contribuindo para suprir a demanda por docentes em Rondônia, bem como a atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e as práticas pedagógicas distribuídas desde o início da graduação, em articulação com escolas da rede pública por meio de convênios com a SEDUC.
Já o curso de Ciências Sociais, em Porto Velho, foi reconhecido pela qualidade do projeto pedagógico, pela formação crítica e cidadã e pela integração entre teoria e prática, que estimula a reflexão sobre os desafios sociais contemporâneos. A comissão avaliadora destacou a dedicação do corpo docente, com ampla experiência em pesquisa e extensão, e a participação ativa dos estudantes em projetos acadêmicos, científicos e culturais.
A infraestrutura do campus José Ribeiro Filho, que abriga o curso, também foi destacada, incluindo biblioteca central atualizada, salas climatizadas e espaços adequados às atividades de ensino e convivência. OCC relatório do MEC ressaltou ainda as políticas institucionais de acessibilidade, apoio estudantil e acompanhamento de egressos, bem como o comprometimento da coordenação com a constante atualização curricular e o fortalecimento da formação docente voltada à realidade amazônica.
Cursos da UNIR com conceitos de excelência nas avaliações do MEC
Os cursos de Matemática e Ciências Sociais se somam a outras oito graduações da UNIR que também receberam conceito 5 em avaliações recentes do MEC. E, além dos dez cursos com nota máxima, outros 16 cursos da UNIR obtiveram conceito 4, considerado muito bom, nas avaliações do MEC realizadas nos últimos quatro anos. Veja todos eles abaixo.
Cursos com Conceito 5 MEC (2023 a 2025)
|Curso
|Modalidade
|Campus
|Ano
|Nota
|Biblioteconomia
|Bacharelado
|Porto Velho
|2023
|5
|Jornalismo
|Bacharelado
|Porto Velho
|2023
|5
|Letras – Português
|Licenciatura
|Porto Velho
|2024
|5
|Ciências Biológicas
|Licenciatura
|Porto Velho
|2024
|5
|Matemática
|Licenciatura
|Porto Velho
|2024
|5
|Geografia
|Licenciatura
|Porto Velho
|2024
|5
|Pedagogia
|Licenciatura
|Ji-Paraná
|2024
|5
|Matemática
|Licenciatura
|Ji-Paraná
|2024
|5
|Ciências Sociais
|Licenciatura
|Porto Velho
|2024
|5
|Letras – Libras
|Licenciatura
|Porto Velho
|2025
|5
Cursos com Conceito 4 MEC (2023–2025)
|Curso
|Modalidade
|Campus
|Ano
|Nota
|Medicina
|Bacharelado
|Porto Velho
|2025
|4
|Computação
|Licenciatura
|Porto Velho
|2024
|4
|Letras – Português
|Licenciatura
|Guajará-Mirim
|2024
|4
|Letras – Espanhol
|Licenciatura
|Porto Velho
|2024
|4
|Letras
|Licenciatura
|Vilhena
|2024
|4
|Pedagogia
|Licenciatura
|Rolim de Moura
|2024
|4
|Física (Bacharelado)
|Bacharelado
|Ji-Paraná
|2024
|4
|Enfermagem
|Bacharelado
|Porto Velho
|2023
|4
|Arqueologia
|Bacharelado
|Porto Velho
|2023
|4
|Gestão Ambiental
|Bacharelado
|Guajará-Mirim
|2023
|4
|Educação Básica Intercultural
|Licenciatura
|Ji-Paraná
|2023
|4
|Teatro
|Licenciatura
|Porto Velho
|2023
|4
|Administração
|Bacharelado
|Guajará-Mirim
|2023
|4
|Ciências Sociais (Bacharelado)
|Bacharelado
|Porto Velho
|2023
|4
|Música
|Licenciatura
|Porto Velho
|2023
|4
|Matemática
|Licenciatura
|Ji-Paraná
|2023
|4
Ações institucionais fortalecem a qualidade dos cursos da UNIR
Os resultados refletem o esforço coletivo que envolve a gestão da UNIR e a comunidade acadêmica em um processo contínuo de melhorias e qualificação institucional, com destaque para os investimentos em infraestrutura, em formação e recomposição do corpo técnico e docente.
Entre as ações que contribuíram para esses avanços, destacam-se também o assessoramento técnico-
As parcerias institucionais, como o convênio com a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC/RO), também têm fortalecido o componente de estágio supervisionado e ampliado as experiências formativas dos estudantes.
Conforme a Prograd, “os resultados refletem o trabalho articulado da Pró-Reitoria, da CPMon, das coordenações de curso, dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) e dos departamentos acadêmicos, reforçando o compromisso da Universidade com a qualidade, a inovação e a excelência da formação oferecida.”
