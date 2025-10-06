CRAS São Francisco alerta para o uso excessivo de telas

Publicada em 06/10/2025 às 08h55
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria de Assistência Social e Família (Semasf), promoveu o Encontro de Famílias do PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) São Francisco. O evento reuniu dezenas de participantes e reafirmou o compromisso da gestão com uma Assistência Social humanizada, próxima e descentralizada.
O encontro teve como foco principal a conscientização sobre os impactos do uso excessivo de telas entre crianças e adolescentes. A atividade reforçou a importância do papel da família em resgatar brincadeiras, incentivar a convivência e proporcionar momentos de interação saudável e criativa.
Durante a programação, os participantes puderam conhecer melhor os serviços oferecidos pelo CRAS e esclarecer dúvidas com a equipe técnica, que garantiu um espaço de acolhimento, escuta qualificada e atividades integrativas.
A secretária da Semasf, Sirlene Muniz, destacou a relevância da iniciativa. "Momentos como este representam a Assistência Social levada a sério, chegando onde precisa chegar. Um tema tão atual e importante como esse nos enche de orgulho e reforça a certeza de que estamos no caminho certo. Nosso compromisso é garantir que o atendimento chegue a todos”, afirmou.
O prefeito Affonso Cândido (PL) também ressaltou a importância do tema. "A conscientização é fundamental para garantir que todos tenham acesso à informação. Estamos investindo em ações que somam com o trabalho voltado à nossa população. A atuação do CRAS é essencial para transformar vidas”, destacou.
O Encontro de Famílias do PAIF integra um cronograma contínuo de ações que serão realizadas em diferentes bairros, reforçando o compromisso da Prefeitura com a inclusão social e o cuidado preventivo.
