Conferência Municipal de Cultura reúne artistas e marca criação de Conselho Cultural
Publicada em 16/10/2025 às 10h00
A Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, realizou, na última segunda-feira, 13, a 1ª Conferência Municipal de Cultura de Jaru e também a formação do Conselho Municipal de Políticas Culturais.

O evento aconteceu no auditório da escola Maria de Lourdes da Silva e contou com a participação de diversos agentes culturais do município, além do representante da Secretaria de Estado de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, professor Alécio Valois.

Na oportunidade, foram discutidas formas de aprimorar a produção cultural em Jaru. Após o debate, foram definidas as propostas municipais sobre o tema, que serão levadas pelos conselheiros municipais a debate na 7ª Conferência Estadual de Cultura, programada para acontecer no mês de novembro.

ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS

Os conselheiros são representantes das áreas de música, dança, literatura, artesanato, cultura afro-brasileira, artes visuais, audiovisual e artes cênicas. Os agentes culturais eleitos durante a conferência foram:

MÚSICA

Titular: Marfisa Calixto de França

Suplente: Alan Cardek

DANÇA

Titular: Luana Tinoco

Suplente: Uelton Salomão

LITERATURA

Titular: Marineusa Almeida

Suplente: Mathias Velasquez

ARTESANATO

Titular: Weverson Pereira de Souza

AUDIOVISUAL

Titular: Gustavo Figueiredo

CULTURA AFRO-BRASILEIRA

Titular: Thiago Miranda

Suplente: Alex Magalhães

ARTES VISUAIS

Titular: Claudia Regina Oliveira

Suplente: Sandra Duarte da Silva

ARTES CÊNICAS

Titular: Wellington Luiz Sales

Suplente: Robert Muracami

PRESIDENTE DO CONSELHO: Marfisa Calixto de França

VICE-PRESIDENTE: Annie Gabrielly Lisboa

SECRETÁRIA EXECUTIVA: Lorrayne Ramos

