Publicada em 16/10/2025 às 10h00
A Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, realizou, na última segunda-feira, 13, a 1ª Conferência Municipal de Cultura de Jaru e também a formação do Conselho Municipal de Políticas Culturais.
O evento aconteceu no auditório da escola Maria de Lourdes da Silva e contou com a participação de diversos agentes culturais do município, além do representante da Secretaria de Estado de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, professor Alécio Valois.
Na oportunidade, foram discutidas formas de aprimorar a produção cultural em Jaru. Após o debate, foram definidas as propostas municipais sobre o tema, que serão levadas pelos conselheiros municipais a debate na 7ª Conferência Estadual de Cultura, programada para acontecer no mês de novembro.
ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS
Os conselheiros são representantes das áreas de música, dança, literatura, artesanato, cultura afro-brasileira, artes visuais, audiovisual e artes cênicas. Os agentes culturais eleitos durante a conferência foram:
MÚSICA
Titular: Marfisa Calixto de França
Suplente: Alan Cardek
DANÇA
Titular: Luana Tinoco
Suplente: Uelton Salomão
LITERATURA
Titular: Marineusa Almeida
Suplente: Mathias Velasquez
ARTESANATO
Titular: Weverson Pereira de Souza
AUDIOVISUAL
Titular: Gustavo Figueiredo
CULTURA AFRO-BRASILEIRA
Titular: Thiago Miranda
Suplente: Alex Magalhães
ARTES VISUAIS
Titular: Claudia Regina Oliveira
Suplente: Sandra Duarte da Silva
ARTES CÊNICAS
Titular: Wellington Luiz Sales
Suplente: Robert Muracami
PRESIDENTE DO CONSELHO: Marfisa Calixto de França
VICE-PRESIDENTE: Annie Gabrielly Lisboa
SECRETÁRIA EXECUTIVA: Lorrayne Ramos
