Conferência do CREA-RO em Porto Velho discute urbanismo e sustentabilidade nas cidades

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Porto Velho, Rondônia, receberá no dia 31 de outubro de 2025 a conferência “Urbanismo e Sustentabilidade nas Cidades”, promovida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia (CREA-RO). O evento será realizado presencialmente, das 18h30 às 22h, na Rua Paulo Leal, nº 1300, bairro Nossa Senhora das Graças.
A conferência tem como objetivo promover o debate sobre temas relacionados à revitalização de espaços públicos, cidades inteligentes e o papel da energia limpa no desenvolvimento urbano.
Entre os palestrantes confirmados está o arquiteto José Police Neto, atual Subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo. Nascido em 29 de setembro de 1972, em São Paulo, ele é responsável pela articulação das nove Regiões Metropolitanas Paulistas e pela Aglomeração Urbana do Município de Franca. Também coordena o Núcleo de Habitação, Real Estate e Regulação no Centro de Estudos das Cidades – Arq. Futuro Insper.
Police Neto é formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (Uniderp). Possui especialização em Estatística Aplicada em Ciências Sociais pela Georgetown University, em Políticas Públicas para a Primeira Infância pela Harvard University e é mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP).
Com 20 anos consecutivos de atuação como vereador na capital paulista, ele presidiu a Câmara Municipal de São Paulo entre 2011 e 2012. Foi reconhecido por oito anos consecutivos como o melhor vereador da cidade pela ONG Voto Consciente e pela revista Veja São Paulo. Entre suas iniciativas legislativas, estão a Lei Específica da Função Social da Propriedade Urbana, a Regularização Fundiária de Interesse Social, o Consórcio Imobiliário e o Estatuto do Pedestre.
Outro palestrante do encontro será o engenheiro Daniel Sobrinho, especialista em energia fotovoltaica e representante da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). Ele é engenheiro eletricista pela Universidade Federal do Pará, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e especialização em Distribuição de Energia Elétrica pela Eletrobrás.
Sobrinho trabalhou por 25 anos na Celpa, atual Equatorial Pará, onde exerceu diversas funções de gerência e atuou como diretor de operações da Endicon Engenharia por sete anos. Atualmente, é sócio e CEO da DSE Engenharia, coordenador estadual da Absolar, diretor tesoureiro da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), conselheiro fiscal do Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon-PA) e membro da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Nacional da Indústria da Construção (CBIC).
Ao longo da carreira, também foi conselheiro federal e diretor do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), presidente do Clube de Engenharia do Pará por três mandatos, conselheiro do CREA-PA e diretor financeiro da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confea/Crea do Pará (Mútua-PA).
O CREA-RO descreve o evento como “um espaço de troca de ideias, conhecimento e inovação para pensar as cidades do futuro”.
