Concurso Miss & Mister Melhor Idade celebra mais de 15 anos de tradição no CCI

Publicada em 24/10/2025 às 10h49
O Centro de Convivência do Idoso (CCI), ligado à Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realiza nesta sexta-feira (24) o Concurso Miss & Mister Melhor Idade 2025. O evento começa às 9h, no CCI, localizado na Avenida Amazonas, nº 6888, bairro Tiradentes.
Com mais de 15 anos de realização, o concurso integra as ações de valorização da pessoa idosa promovidas pela Prefeitura de Porto Velho e reúne mais de 120 participantes. Ao todo, 11 candidatos concorrem aos títulos de Miss e Mister Melhor Idade, seis mulheres e cinco homens. Eles serão avaliados por uma banca de jurados e contam com o apoio de parceiros na preparação para o desfile.
O Centro de Convivência do Idoso oferece diversas atividades voltadas à saúde física e emocional, como hidroginástica, alfabetização, dança, rodas de conversa com psicóloga, momentos de reflexão, jogos e academia.
Para participar das atividades, é necessário realizar o cadastro presencialmente no CCI, apresentando os documentos pessoais e o número do NIS. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!