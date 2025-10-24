Concurso de Miss e Mister Melhor Idade celebra beleza, alegria e experiência de vida

Publicada em 24/10/2025 às 16h05
Em um evento repleto de charme, elegância e emoção, o Concurso de Miss e Mister Melhor Idade 2025 mostrou que a beleza e a vitalidade não têm limite de idade. O evento, realizado nesta sexta-feira (24), no Centro de Convivência do Idoso (CCI), reuniu dezenas de participantes com mais de 60 anos, que desfilaram confiança, simpatia e histórias de vida marcantes.
De acordo com a organização, essa foi a 15ª edição do concurso no CCI e teve como principal objetivo valorizar a autoestima, a convivência social e o protagonismo das pessoas idosas, além de reforçar que envelhecer pode ser sinônimo de vitalidade e orgulho.
Durante o desfile, 13 participantes mostraram não apenas elegância, mas também talento e alegria. Os jurados tiveram a responsabilidade de avaliar o traje, desenvoltura, simpatia, beleza e elegância. De acordo com a gerente do CCI, Sabrina Bianca, o evento reforça a necessidade de enxergar a pessoa idosa com respeito, admiração e afeto.
“A melhor idade é uma fase cheia de sabedoria e experiências. Esse é um concurso bastante esperado por eles, tanto é que esta já é a 15ª edição. É uma forma de celebrar tudo o que eles representam para a comunidade. Aqui além do concurso, é uma oportunidade deles se confraternizarem. O dia é de festa e estamos felizes”, afirmou gerente do CCI.
EMOÇÃO
O título de Mister Melhor Idade ficou com Pedro Alves Queiroz, 75 anos, que destacou a importância de eventos como esse. “A gente se sente vivo, útil e respeitado. A idade não é um limite, é uma conquista. Eu fiquei muito feliz com esse resultado. Estou com 75 anos e cheia de alegria para viver e agora vou comemorar esse título dançando forró”, disse o vencedor.
Já a miss vencedora foi a Maria Ferreira da Silva, 74 anos, que ficou emocionada com o resultado. “Hoje foi um dia inesquecível. Nunca pensei que estaria em uma passarela aos 74 anos, sendo aplaudida por tanta gente. É uma sensação maravilhosa! Quero agradecer à Prefeitura por este evento e momento especial para a gente”, contou emocionada a Miss Melhor Idade 2025.
VALORIZAÇÃO
Além das faixas, os campeões receberam coroa e brindes da organização. A festa foi animada com muito forró ao vivo. O público acompanhou cada desfile com entusiasmo e muitas palmas. Ao final, a emoção tomou conta do CCI provando que beleza, alegria e amor à vida são qualidades que crescem com o tempo.
O Concurso de Miss e Mister Melhor Idade é uma iniciativa que vai além da beleza, ele representa respeito, reconhecimento e valorização da terceira idade. O concurso faz parte das ações voltadas ao bem-estar e à inclusão da pessoa idosa, reforçando o compromisso da Prefeitura com políticas públicas que incentivem a convivência e a qualidade de vida na melhor idade.
