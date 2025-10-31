Com projeto premiado, servidora representa Rondônia em programa internacional de lideranças femininas em finanças

Publicada em 31/10/2025 às 11h46
Com o apoio do governo de Rondônia, a analista tributária Clarissa Barros, servidora da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), representou o estado no Programa de Lideranças Femininas em Finanças Públicas, promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional, em parceria com o Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) e uma instituição financeira privada. A iniciativa integra as ações de valorização e desenvolvimento de servidores públicos estaduais, fortalecendo a presença feminina em espaços de liderança e decisão na administração pública.
Durante o curso, a servidora integrou a equipe responsável pela criação do “Projeto Via Verde”, que conquistou o 1º lugar nacional entre as iniciativas apresentadas por representantes de todo o país. O projeto propõe a criação de um programa nacional de incentivo fiscal à transição para veículos de baixa emissão de carbono, com redução ou isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para automóveis elétricos e híbridos, aliado à compensação fiscal sobre aeronaves e embarcações.
A proposta, desenvolvida em conjunto com profissionais dos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraíba, visa estimular a descarbonização do setor de transportes, fortalecer a indústria nacional de eletromobilidade e assegurar justiça fiscal e sustentabilidade ambiental, sem comprometer a arrecadação estadual.
Como reconhecimento pelo desempenho de excelência, o grupo foi selecionado para representar o Brasil na etapa internacional do programa “Women in Leadership: A Program for Rising Leaders”, realizado entre os dias 21 e 23 de outubro, nos Estados Unidos da América (EUA).
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação de servidores em programas de referência internacional demonstra o comprometimento do estado em formar lideranças preparadas para os desafios da gestão moderna. “A participação em programas internacionais é reflexo dos investimentos da gestão estadual em pessoas, inovação e em uma administração pública cada vez mais eficiente e humana”, ressaltou.
Conquista contribui para avanço da gestão pública rondoniense
APRENDIZADO GLOBAL
Na imersão nos EUA, Clarissa Barros, compartilhou experiências com mulheres líderes de diversos estados e municípios brasileiros, em uma jornada de aprendizado sobre comunicação executiva, negociação de gênero, estratégia e liderança. “Foi uma experiência transformadora estudar com tantas mulheres inspiradoras. Volto com a certeza de que investir em liderança feminina é investir em transformação, inovação e futuro”, destacou a servidora.
A analista também celebrou a presença de outra representante de Rondônia na turma, Eloia Duarte Rodrigues, secretária-executiva de Estado da Saúde, que também participou do programa, reforçando o compromisso do estado com o fortalecimento da liderança feminina.
A conquista fortalece ainda mais a representatividade feminina e contribui para o avanço da gestão pública rondoniense em nível nacional e internacional.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!