Com programação diversificada e entrada gratuita, governo de RO dá início nesta quarta-feira, 22, a 2ª edição da Expo Turismo

A 2ª edição da Expo Turismo tem início nesta quarta-feira (22) e segue até sexta-feira (24), no Centro de Eventos do Serviço Social da Indústria (Sesi), localizado na Avenida Rio de Janeiro, nº 4.734, Bairro Lagoa, em Porto Velho, com entrada gratuita. O evento, que tem o objetivo de incentivar e fortalecer o turismo local é realizado pelo governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e o Instituto da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio-RO).
A programação do evento traz atividades voltadas à capacitação, integração e valorização do trade turístico. O público terá à disposição produtos e serviços turísticos, gastronomia regional, artesanato local, além de participar de rodas de conversa, encontros de negócios, oficinas dinâmicas de pesca esportiva e um campeonato de arremesso de pesca nas categorias adulto e infantil. O evento também contará com apresentações culturais, espaço kids e shows musicais.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a feira é uma vitrine das potencialidades do estado e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico e social da região. “A Expo Turismo reúne o que Rondônia tem de melhor na cultura, economia e na sua diversidade turística. Temos investido em ações que fortalecem o turismo e posicionam o estado como um destino competitivo e acolhedor na Amazônia Legal”, salientou.
O superintendente Estadual de Turismo, Gilvan Pereira, destacou que o evento chega ao seu segundo ano como uma grande vitrine da cultura e dos atrativos de Rondônia. “A Expo Turismo representa uma oportunidade para os empreendedores dos diversos setores que englobam a nossa economia na apresentação de seus produtos e serviços. É um espaço que reforça o potencial turístico do estado e estimula o desenvolvimento econômico e cultural da região.”
O guia de pesca, Edmar Oliveira, que será um dos palestrantes no evento, evidenciou o potencial de Rondônia como destino de pesca esportiva. “O turismo de pesca esportiva é um dos principais instrumentos para promover desenvolvimento e sustentabilidade no estado. Rondônia possui um dos maiores potenciais do país e vem crescendo dia após dia com o apoio do governo do estado. O cenário é muito positivo e tende a se expandir ainda mais nos próximos anos”, disse.
PROGRAMAÇÃO
QUARTA-FEIRA (22 de outubro)
14h às 15h20 – Painel Internacional: “Conexões Amazônicas: Integração Brasil, Bolívia e Peru”
Debate sobre o fortalecimento da integração turística entre os países da Amazônia, com foco em rotas integradas, sustentabilidade e desenvolvimento regional.
14h às 14h40 – Reunião de Gestores Municipais de Turismo de Rondônia
Encontro com secretários e representantes municipais para alinhamento de políticas públicas e estratégias para o turismo local.
15h às 15h40 – Reunião do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Formatur) e Rotas Amazônicas Integradas (RAI)
Discussão sobre políticas nacionais e regionais de integração do turismo amazônico.
15h30 às 16h – Painel: “Comércio do Turismo – Como Vender Experiências e Destinos”
Estratégias de mercado e marketing para a promoção de produtos turísticos de Rondônia e da Amazônia.
16h às 16h20 – Painel: “Turismo de Observação de Aves (Birdwatching)”, com o biólogo Raul Pommer
Abordagem sobre o potencial do turismo de natureza e observação de aves no estado.
16h às 17h – Palestra: “O Outro Lado da Margem”, com o pescador profissional Nelson Nakamura
Reflexão sobre o turismo de pesca esportiva e sua importância para o desenvolvimento sustentável das comunidades ribeirinhas.
17h30 às 17h50 – Painel Empresarial: “Integração que Fortalece o Turismo”
Espaço voltado ao diálogo entre empresários, investidores e instituições públicas sobre parcerias estratégicas no setor.
17h20 às 18h30 – Workshop: “Turismo da Pesca Esportiva”, com a Família Nakamura, o pescador profissional Fábio Baca, Edmar Oliveira e convidados
Oficina prática e interativa sobre técnicas, experiências e oportunidades no turismo de pesca.
18h às 18h40 – Palestra: “Plano de Desenvolvimento do Turismo da Pesca Esportiva de Rondônia (RBCIP)”
Apresentação de diretrizes e metas para o fortalecimento da pesca esportiva como produto turístico estadual.
19h às 20h – Palestra: “Turismo Internacional de Experiências Étnicas na Amazônia”, com José Perié (Sebrae/RJ)
Discussão sobre turismo sustentável e vivências culturais voltadas ao público internacional.
19h – Capacitação Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac): “Elaboração de Roteiros Turísticos”
Curso rápido com orientações sobre planejamento, estruturação e comercialização de roteiros.
20h – Capacitação Senac: “Inteligência Artificial como Ferramenta de Marketing”
Capacitação sobre o uso da tecnologia e IA na divulgação de destinos e experiências turísticas.
QUINTA-FEIRA (23 de outubro)
14h às 14h40 – Workshop: Turismo Histórico e Cultural
O workshop abordará a importância de valorizar o patrimônio histórico e cultural como ferramenta de fortalecimento do turismo local.
14h30 às 15h10 – Palestra: “O Surgimento do Maior Canal de Pesca do YouTube no Brasil”, com Fábio Baca
O influenciador compartilha sua trajetória na criação do maior canal de pesca do país, abordando o papel das mídias digitais na divulgação do turismo de pesca e na promoção dos destinos amazônicos.
15h às 16h – Painel: “Etnoturismo – Roteiros Turísticos”
Mesa-redonda com Gilvan Pereira (Setur), Gasodá Suruí (SI) e representantes dos estados do Acre, Amazonas, Roraima e Mato Grosso, debatendo o fortalecimento do etnoturismo e a criação de roteiros baseados na diversidade cultural e nas tradições dos povos originários.
15h30 às 16h40 – Workshop: “Pesca Esportiva – Turismo que Gera Renda e Desenvolvimento”
Atividade com participação de pescadores nacionais e internacionais — Família Nakamura, João Cordeiro, Hugo Yamao e Anderson Guedes — destacando o potencial econômico e sustentável da pesca esportiva como vetor de desenvolvimento regional.
16h20 às 19h – Rodada de Negócios – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
Espaço para networking e geração de oportunidades entre empreendedores, investidores e agentes do setor, incentivando parcerias comerciais e novos projetos turísticos.
17h às 18h30 – Workshop: “Turismo Rural – IG’s de Rondônia, Café, Cacau e Piscicultura como Marcas de Valor”
Debate sobre o fortalecimento do turismo rural a partir das indicações geográficas e dos produtos regionais de Rondônia, como café, cacau e piscicultura, que agregam valor e autenticidade à experiência do visitante.
19h às 19h40 – Capacitação Senac: “Criando Experiências Memoráveis para o Hóspede”
Treinamento voltado a profissionais e empreendedores do setor de hospedagem, com foco em estratégias para aprimorar o atendimento e criar experiências positivas e personalizadas para o turista.
19h às 20h – Palestra Sebrae: “Planejando o Sucesso no Ecoturismo”, com Télcio Prieto Barboza (Gestor do Polo Sebrae de Ecoturismo – MS)
Apresentação sobre planejamento e inovação no ecoturismo, com destaque para práticas de sustentabilidade e fortalecimento dos destinos de natureza. Durante será lançado da Rota Turística Resex Lago do Cuniã, nova iniciativa que integra o turismo de base comunitária e a conservação ambiental.
SEXTA-FEIRA (24 de outubro)
14h às 14h20 – Painel: “Integração que Fortalece o Turismo”
Discussão sobre a importância da união entre o poder público, setor privado e entidades do trade turístico para o desenvolvimento regional e fortalecimento da cadeia produtiva do turismo em Rondônia.
14h às 14h40 – Roda de Conversa: “Turismo Histórico e Cultural”
Encontro voltado à valorização do patrimônio histórico e das manifestações culturais locais como elementos estratégicos para a promoção turística do estado.
15h às 15h30 – Apresentação: “Emendas Parlamentares”
Exposição sobre o papel das emendas parlamentares no fomento de projetos voltados à infraestrutura e à promoção do turismo nos municípios rondonienses.
15h30 às 16h – Palestra: “História de Vida – Como Nasceu o Guia de Pesca”
Relato inspirador sobre a trajetória profissional do guia Edmar Oliveira e a consolidação do turismo de pesca como importante segmento econômico e cultural.
15h40 às 16h10 – Painel: “Captação de Recursos e Elaboração de Projetos para o Turismo”
Apresentação de estratégias e oportunidades de financiamento para empreendedores e gestores públicos interessados em desenvolver iniciativas turísticas sustentáveis.
16h às 17h30 – Painel: “Parece História de Pescador e a Importância da Sustentabilidade”
Debate sobre o equilíbrio entre exploração turística e preservação ambiental, destacando boas práticas no turismo de pesca e na conservação dos ecossistemas amazônicos.
16h10 às 19h – Capacitação Senac: “Excelência no Atendimento e Condução Turística”
Treinamento voltado à qualificação de profissionais do setor, abordando técnicas de hospitalidade, condução de grupos e atendimento de excelência ao visitante.
16h20 às 17h – Reunião: “Associação e Sindicatos de Guias de Turismo”
Encontro de representantes de entidades de guias turísticos para discutir demandas do segmento, fortalecimento profissional e políticas públicas voltadas à categoria.
17h10 às 18h – Rodada de Negócios – Sebrae
Atividade que promove a integração entre empreendedores e investidores, incentivando parcerias comerciais e novas oportunidades de negócios turísticos.
17h40 às 18h20 – Roda de Conversa: “As Mulheres na Pesca”, com Nelson Nakamura
Debate sobre o protagonismo feminino no turismo de pesca, destacando experiências e conquistas de mulheres que atuam no setor.
19h às 20h – Palestra: “Turismo Seguro em Ambientes Naturais”, com Jaime Prado (Sebrae/Abeta – SP)
Apresentação sobre práticas de segurança e gestão responsável em atividades de ecoturismo e turismo de aventura, reforçando a importância da capacitação e da sustentabilidade.
20h – Encerramento e Premiações
Cerimônia de encerramento da 2ª edição do Expo Turismo 2025, com entrega de premiações, agradecimentos às instituições parceiras e destaque para os resultados obtidos durante os três dias de evento.
