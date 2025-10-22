CULTURA E TURISMO

Com programação diversificada e entrada gratuita, governo de RO dá início nesta quarta-feira, 22, a 2ª edição da Expo Turismo

A 2ª edição da Expo Turismo tem início nesta quarta-feira (22) e segue até sexta-feira (24), no Centro de Eventos do Serviço Social da Indústria (Sesi), com entrada gratuita