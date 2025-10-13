Com palestra “Razão para Acreditar”, MP reforça o servir no cotidiano como missão da carreira pública

Publicada em 13/10/2025 às 17h01
Trabalhar no serviço púbico é atuar no cotidiano para ajudar a transformar a vida das pessoas. Esta foi a mensagem central da palestra “Servir Também é Razão para Acreditar”, proferida nesta segunda-feira (13/10), em formato híbrido (presencial e online), para colaboradores do Ministério Público de Rondônia (MPRO), na capital e interior do estado, como parte da programação institucional alusiva ao Mês do Servidor Público.
A abordagem reflexiva e inspiradora foi apresentada pelo publicitário Vicente Carvalho, fundador do portal Razões para Acreditar e da plataforma de doações Voaa, voltados, respectivamente, para a disseminação de histórias positivas e de casos que estimulam a solidariedade, por meio de arrecadações online.
O palestrante fez um retrospecto da fundação, em 2012, do blog Razões para Acreditar, origem dos dois projetos apresentados. Relatou que, diante da recorrente negatividade do conteúdo publicado na internet, percebeu o interesse dos usuários por notícias inspiradoras, como atendimentos de excelência no serviço público em regiões remotas do país, histórias de superação e exemplos de luta e resignação diante das adversidades.
Segundo o publicitário, a receptividade do público ao blog motivou a criação de um perfil no Instagram e, em 2019, o lançamento da plataforma Voaa. “Percebemos que as pessoas não eram passivas. Elas queriam ajudar e confiavam em nós para isso. Foi uma grande responsabilidade”, afirmou.
Desde então, a Voaa já arrecadou mais de R$ 113 milhões para as mais diversas causas, como tratamentos médicos, cirurgias e a compra de casas para pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Fazendo uma conexão ao trabalho realizado no serviço público, o publicitário afirmou que o caso de sucesso do projeto deriva do desejo das pessoas de confiarem umas nas outras, de serem gentis e de replicarem o bem. “Precisamos enxergar o que acontece ao nosso redor com atenção e afeto”, ressaltou.
Procuradoria-Geral de Justiça
Ao fazer a abertura do evento, o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, cumprimentou Vicente Caralho pelo trabalho realizado à frente do Razões para Acreditar, afirmando serem esses sentimentos de esperança e de positividade a essência da atuação do Ministério Público, cujo propósito, conforme destacou, transpõe a ideia de ocupação profissional, se constituindo em uma verdadeira missão. “Precisamos ter um olhar de colaboração para as pessoas, para a sociedade. Este é o motivo de continuarmos acreditando”, disse.
O Mês do Servidor Público é um projeto idealizado pela Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Secretaria-Geral da Instituição, em alusão ao Dia do Servidor Público, cuja data referência é 28 de outubro.
