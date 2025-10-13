Com foco em inovação digital governo de Rondônia realiza 2ª edição da Conexão Tech.RO em novembro

Publicada em 13/10/2025 às 11h40
O governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) anuncia a realização da 2ª edição do Conexão Tech.RO, o maior evento de tecnologia e inovação promovido pelo estado. O encontro acontece nos dias 10, 11 e 12 de novembro, das 18h às 21h45 em novo local, nas instalações de uma faculdade particular em Porto Velho, no endereço: Rua Paulo Freire, 4767, bairro Flodoaldo Pontes Pinto.
Com o propósito de compartilhar conhecimento, conectar ideias e aproximar pessoas, o Conexão Tech.RO reúne estudantes, profissionais e entusiastas da área para três dias de imersão em tecnologia e transformação digital. A programação inclui palestras, oficinas e rodas de conversa sobre temas que estão moldando o presente e o futuro da inovação, com certificações para participantes.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a tecnologia é uma aliada estratégica do desenvolvimento do governo do estado. “Eventos como esse fortalecem a gestão pública e aproximam o cidadão e inspiram novos talentos. Queremos que Rondônia continue sendo referência em transformação digital e inovação”, ressaltou.
Segundo o superintendente da Setic, Delner Freire, o evento se consolidou como um espaço estratégico de aprendizado e colaboração entre o poder público e a sociedade. “Mais do que um evento de tecnologia, o Conexão é um ambiente de troca e inspiração. Queremos estimular novas ideias, fortalecer a inovação, conectar pessoas e mostrar o papel estratégico da tecnologia para o desenvolvimento de Rondônia”, destacou.
A realização é do governo de Rondônia, por meio da Setic, em parceria com uma faculdade particular de Porto Velho, que neste ano sedia o encontro e reforça a integração entre o ambiente acadêmico e o setor público. A programação completa e o link de inscrições serão divulgados em breve nas redes sociais e no portal do governo de Rondônia.
MAIOR EVENTO TECH DO ESTADO
A primeira edição do Conexão Tech.RO aconteceu em outubro de 2024 e já deixou sua marca no calendário da inovação em Rondônia. Realizado em parceria com o Instituto Federal de Rondônia (Ifro), campus Porto Velho – Zona Norte, o evento integrou a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e reuniu um público diverso e engajado.
Foram mais de 1.200 participantes, entre profissionais, estudantes e entusiastas da área que vivenciaram três dias intensos de programação. O encontro promoveu momentos de troca, aprendizado e reflexão sobre os principais desafios e tendências do setor tecnológico, reforçando o papel da inovação como ferramenta para o desenvolvimento do estado.
2º CONEXÃO TECH.RO
Data: 10, 11 e 12 de novembro
Horário: das 18h às 21h45
Endereço: Rua Paulo Freire, 4767, bairro Flodoaldo Pontes Pinto
Entre os assuntos que serão abordados estão:
Explorando o Mundo Ágil
TI como Tecnologia Social
Entre Números e Códigos
UX: Experiência do Cidadão
Pentest
Python com SSH utilizando Paramiko
Inteligência Artificial: do perceptron aos agentes
Governo Digital: experiências internacionais na China
Segurança Urnas Eletrônicas
Ethical Hacking
