Com 6.571 empresas parceiras, o Governo de Rondônia oferece mais de 3,3 mil vagas de emprego

Rondônia alcança a marca de 3.313 vagas de emprego abertas em todo o Estado, resultado das ações de fomento ao trabalho e da confiança crescente do setor produtivo na economia local. Somente nesta semana, foram inseridas 529 novas oportunidades em diversos municípios, com destaque para Porto Velho, que lidera o número de oportunidades com 214 vagas disponíveis.
PARCERIA QUE GERA OPORTUNIDADES
O fortalecimento da rede de emprego é resultado da colaboração entre o Governo de Rondônia e o setor empresarial. Atualmente, o sistema estadual conta com 6.571 empresas cadastradas, que ofertam vagas por meio das unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine), mantidas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec).
Conforme a secretaria, o objetivo é garantir a conexão entre quem busca trabalho e as empresas que necessitam de mão de obra qualificada, reduzindo o tempo de recolocação profissional.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que os resultados são consequência dos investimentos realizados na qualificação profissional e no apoio ao empreendedorismo local. “Estamos construindo um ambiente favorável à geração de emprego, com incentivos às empresas, oferta de capacitação e fortalecimento das parcerias institucionais. O resultado disso é um Estado com mais oportunidades e famílias com mais renda”, afirmou o governador.
SETORES QUE MAIS CONTRATAM
Entre as funções com maior número de vagas abertas no Estado, o cargo de motorista se destaca, com mais de 60 oportunidades distribuídas em diversas cidades, seguido pelas áreas de vendas e construção civil. Esses segmentos têm impulsionado o crescimento do mercado de trabalho em Rondônia, principalmente nos municípios de médio e grande porte.
O titular da Sedec, Lauro Fernandes, reforçou que o Governo tem trabalhado para garantir que as oportunidades cheguem também ao interior. “Nosso compromisso é ampliar o acesso ao emprego em todos os municípios, levando informação, qualificação e oportunidades para quem mais precisa”, pontuou.
Os interessados devem realizar a inscrição para as vagas exclusivamente pelo site ou aplicativo, com atendimento e suporte oferecidos pelo Sine Estadual.
As cidades com maior número de vagas disponíveis nesta semana são:
Porto Velho – (214 vagas)
Ji-Paraná – (112 vagas)
Vilhena – (72 vagas)
Cacoal – (55 vagas)
Jaru – (21 vagas)
Ariquemes – (15 vagas)
Rolim de Moura – (10 vagas)
