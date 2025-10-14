Com 6.571 empresas parceiras, o Governo de Rondônia oferece mais de 3,3 mil vagas de emprego
Por Jane Carvalho
Publicada em 14/10/2025 às 09h13
Rondônia alcança a marca de 3.313 vagas de emprego abertas em todo o Estado, resultado das ações de fomento ao trabalho e da confiança crescente do setor produtivo na economia local. Somente nesta semana, foram inseridas 529 novas oportunidades em diversos municípios, com destaque para Porto Velho, que lidera o número de oportunidades com 214 vagas disponíveis.

PARCERIA QUE GERA OPORTUNIDADES

O fortalecimento da rede de emprego é resultado da colaboração entre o Governo de Rondônia e o setor empresarial. Atualmente, o sistema estadual conta com 6.571 empresas cadastradas, que ofertam vagas por meio das unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine), mantidas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Conforme a secretaria, o objetivo é garantir a conexão entre quem busca trabalho e as empresas que necessitam de mão de obra qualificada, reduzindo o tempo de recolocação profissional.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que os resultados são consequência dos investimentos realizados na qualificação profissional e no apoio ao empreendedorismo local. “Estamos construindo um ambiente favorável à geração de emprego, com incentivos às empresas, oferta de capacitação e fortalecimento das parcerias institucionais. O resultado disso é um Estado com mais oportunidades e famílias com mais renda”, afirmou o governador.

SETORES QUE MAIS CONTRATAM

Entre as funções com maior número de vagas abertas no Estado, o cargo de motorista se destaca, com mais de 60 oportunidades distribuídas em diversas cidades, seguido pelas áreas de vendas e construção civil. Esses segmentos têm impulsionado o crescimento do mercado de trabalho em Rondônia, principalmente nos municípios de médio e grande porte.

O titular da Sedec, Lauro Fernandes, reforçou que o Governo tem trabalhado para garantir que as oportunidades cheguem também ao interior. “Nosso compromisso é ampliar o acesso ao emprego em todos os municípios, levando informação, qualificação e oportunidades para quem mais precisa”, pontuou.

Os interessados devem realizar a inscrição para as vagas exclusivamente pelo site ou aplicativo, com atendimento e suporte oferecidos pelo Sine Estadual.

As cidades com maior número de vagas disponíveis nesta semana são:

Porto Velho – (214 vagas)

Ji-Paraná – (112 vagas)

Vilhena – (72 vagas)

Cacoal – (55 vagas)

Jaru – (21 vagas)

Ariquemes – (15 vagas)

Rolim de Moura – (10 vagas)

