CMDCA anuncia a Eleição Suplementar do Conselho Tutelar de Espigão do Oeste

Publicada em 28/10/2025 às 09h45
O futuro das nossas crianças e adolescentes depende da sua participação! O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente — #CMDCAEspigaoDOeste — anuncia a Eleição Suplementar do Conselho Tutelar de Espigão D’Oeste!
Se você tem mais de 21 anos, mora em Espigão do Oeste e tem vontade de fazer a diferença, essa é a sua chance de atuar diretamente na proteção dos direitos de crianças e adolescentes.
Inscrições: 27 a 31 de outubro de 2025
Local: SEMAS – Rua Rio Grande do Sul, 2800
Edital completo: www.espigaodooeste.ro.gov.br
Faça parte dessa missão!
Juntos, podemos construir um Espigão D’Oeste mais seguro e acolhedor.
