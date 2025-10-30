Clínica de Bem-Estar Animal inicia atendimentos com estrutura moderna

Publicada em 30/10/2025 às 16h22
A recém-inaugurada Clínica de Bem-Estar Animal de Porto Velho, conhecida como Hospital Pet Municipal, começou a funcionar nesta quarta-feira (29) e já registrou grande procura. Somente no primeiro dia de atendimentos foram registrados: 24 consultas de clínica médica, 10 consultas de clínica cirúrgica, 48 medicações aplicadas, cinco coletas de exames completos, uma citologia, dois curativos e uma internação.
De acordo com a direção da unidade, o local funciona com maquinários de ponta e uma estrutura considerada uma das mais modernas da região norte, o local oferece serviços de laboratório médico com coleta de sangue das 8h às 12h, além de exames de raio-X e ultrassonografia, que permitem diagnósticos rápidos e eficientes.
O atendimento é voltado exclusivamente para famílias de baixa renda, mediante apresentação do Cadastro Único. Cada tutor poderá realizar um atendimento por animal, por dia, medida que busca garantir o acesso igualitário ao serviço. A Clínica funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com intervalo das 11h às 14h.
Léo Moraes disse que estrutura tem o foco em ações de saúde animal e bem-estar comunitário
"A estrutura foi implantada em parceria com a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária e será gerida pela Prefeitura de Porto Velho, com foco em ações de saúde animal e bem-estar comunitário", afirmou o prefeito Léo Moraes.
CUIDADO E AMOR
A criação da clínica representa um avanço nas políticas públicas voltadas à saúde e bem-estar animal em Porto Velho. O espaço integra os esforços da administração municipal para ampliar o acesso a serviços veterinários gratuitos e de qualidade, consolidando a capital como referência em proteção animal na região Norte.
“É com muita alegria que inauguramos hoje a nossa Clínica Bem-Estar Animal, um espaço pensado com carinho para cuidar dos nossos amigos de quatro patas e garantir mais saúde, bem-estar e dignidade aos animais de nossa cidade. Somente no primeiro dia já registramos grande movimentação de tutores que querem proporcionar dignidade aos pets”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Miguel.
A clínica oferece uma estrutura moderna e acolhedora, com salas equipadas para consultas veterinárias, internamento, raio-x, castração, ultrassom, mesa cirúrgica e outros instrumentos de ponta. O objetivo é proporcionar uma experiência completa, unindo tecnologia, cuidado e afeto.
“Os atendimentos são voltados a população carente, que possui o CadÚnico por exemplo, protetores dos animais e animais de rua. É um animal por dia por CPF, se tiver três por exemplo, vem hoje com um, amanhã com outro. Isso é para garantir que todos tenham acesso aos atendimentos”, afirma a coordenadora da clínica, Natália Macedo.
