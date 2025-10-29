Centro Municipal Jorge Andrade reúne músicos e apaixonados por percussão em Porto Velho

Publicada em 29/10/2025 às 16h17
O som das baquetas ecoou forte no último sábado (25) durante o Batera Day, um evento repleto de ritmo, talento e celebração, realizado pelo Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Jorge Andrade, para comemorar o Dia do Baterista.
A comemoração reuniu músicos, estudantes e admiradores da música para um dia de aprendizado e interação, com apresentações, demonstrações, bate-papos e oficinas conduzidas por professores e convidados. O evento, realizado com entrada gratuita, proporcionou um espaço de troca de experiências e valorização da cultura musical local.
A professora Rosicléia Barbosa, gestora do CMACE Jorge Andrade, destacou a importância do evento como forma de incentivo à educação artística e ao desenvolvimento cultural dos alunos. “O Batera Day é mais do que uma homenagem aos bateristas. É uma celebração da arte, da dedicação e da paixão pela música. Ver nossos alunos e a comunidade vibrando juntos mostra que estamos no caminho certo, incentivando o talento e o protagonismo cultural”, afirmou a gestora.
O vice-gestor do CMACE, Marielson Lopes, também ressaltou o espírito colaborativo que marcou o evento. “Cada parceiro, cada servidor e cada músico que se uniu para fazer este dia acontecer demonstra o quanto Porto Velho é rica em talento e solidariedade. Esse é o verdadeiro ritmo que queremos espalhar: o da união e da cultura”, enfatizou.
Durante o encontro, os professores de bateria, Isaías, Mateus e Oséas, realizaram demonstrações e trocaram experiências com os participantes, reforçando o papel da música como ferramenta de transformação e expressão.
O Batera Day é uma realização da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran).
O evento contou, ainda, com o apoio de parceiros que contribuíram para o sucesso do evento, como Guitar Music, Espaço Digital e Impact Visual.
