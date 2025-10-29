Cemitérios recebem serviços de limpeza e manutenção em preparação para o Dia de Finados

Por ASSESSORIA
Publicada em 29/10/2025 às 10h41
A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano (SEMOD), está realizando uma série de serviços de limpeza e manutenção nos cemitériomunicipais. As equipes estão executando roçagem, pintura e poda de árvores, garantindo que os espaços estejam limpos e bem cuidados para receber as famílias que farão suas homenagens no Dia de Finados.
A ação faz parte do compromisso da administração municipal com o zelo e a conservação dos espaços públicos, especialmente neste período em que os cemitérios recebem um número maior de visitantes.
A Prefeitura reforça o pedido para que a população também colabore, mantendo os locais limpos e respeitando as normas de convivência.
