Publicada em 06/10/2025 às 14h37
A Carreta do Hospital do Amor vem aí!Nos dias 11, 12 e 13 de novembro, Espigão d’Oeste vai receber um importante reforço na prevenção e no cuidado com a saúde!
A Carreta do Hospital do Amor estará no município oferecendo atendimentos gratuitos à população, com exames e avaliações voltadas à prevenção do câncer de mama, pele e boca.
Serão 156 mamografias, 50 avaliações de pele, 120 avaliações de boca e a possibilidade de até 150 preventivos, conforme liberação do Hospital de Amor.
Os interessados devem procurar o Agente Comunitário de Saúde (ACS) para realizar o cadastro.
Pacientes de áreas descobertas podem se cadastrar diretamente na Secretaria de Saúde.
Cuidar da saúde é um ato de amor!
Participe, previna-se e incentive outras pessoas a fazerem o mesmo.
Espigão d’Oeste contra o câncer, cuidando da nossa gente.
