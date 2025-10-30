Carreta da Ressonância chega a Vilhena para atender pacientes do Cone Sul

Publicada em 30/10/2025 às 16h15
A Prefeitura de Vilhena, em parceria com o Governo do Estado de Rondônia, recebe no Paço Municipal Aymoré Horta Pereira, a Carreta da Ressonância, unidade móvel que realizará 3 mil exames de ressonância magnética.
A ação, voltada aos pacientes da região do Cone Sul do estado, é financiada com verba do Governo Estadual e do deputado Luizinho Goebel, e tem como objetivo ampliar o acesso da população a exames de alta complexidade e reduzir o tempo de espera.
Os atendimentos começarão nos próximos dias e seguirão até que seja atingido o total de exames previstos. Para ter acesso, os pacientes devem possuir pedido regulado pelo Sistema Nacional de Regulação (Sisreg). Quem tiver dúvidas sobre a situação do seu pedido pode se dirigir à Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência.
A carreta já está estacionada no Paço Municipal, enquanto os atendimentos de triagem serão realizados na recepção da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom). A média diária será entre 40 e 50 exames, com 12 horas de atendimentos ininterruptas. A equipe técnica entrará em contato com os pacientes por telefone para agendar os atendimentos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!