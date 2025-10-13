Carreta da Caixa realiza atualização cadastral dos servidores municipais até o dia 17 em Rolim de Moura

Por ASSESSORIA
Publicada em 13/10/2025 às 14h56
A Carreta da Caixa Econômica Federal permanece em frente à Prefeitura de Rolim de Moura (RO) até o dia 17 de outubro, realizando atualização cadastral dos servidores municipais. O atendimento ocorre em dias úteis, das 9h às 14h.
A ação tem como objetivo manter os dados cadastrais atualizados e garantir a continuidade dos serviços oferecidos pela instituição financeira.
A prefeitura esclarece que em nenhum momento informou de forma oficial por seus canais de comunicação, que o pagamento seria suspenso, caso o servidor não fizesse o recadastramento na carreta e reafirma que a folha será quitada sem nenhum prejuízo ao servidor.
