Caravana Colo de Mãe leva serviços gratuitos à comunidade em ação especial ao Dia das Crianças

Publicada em 27/10/2025 às 10h05
A tarde deste sábado (25) foi marcada por atendimento, acolhimento e alegria na Escola Estadual Flora Calheiros Cotrin, onde aconteceu mais uma edição da Caravana Colo de Mãe — em especial ao Dia das Crianças. O evento foi considerado um sucesso, reunindo dezenas de famílias e proporcionando acesso a serviços essenciais.
Foram oferecidos gratuitamente corte de cabelo, atendimento jurídico, ortopedista, clínico geral, consultas processuais, atualização do CadÚnico e consulta oftalmológica. Enquanto os adultos eram atendidos, as crianças aproveitaram uma programação especial com pula-pula, brincadeiras, distribuição de sacolinhas e brinquedos.
A organização destacou que a ação superou as expectativas e reforça o compromisso do projeto com as comunidades. “É uma iniciativa feita com carinho, pensando nas famílias e especialmente nas crianças, que merecem atenção o ano inteiro”, afirmaram representantes.
A Caravana foi realizada pela Associação Beneficente Colo de Mãe e contou com apoio do deputado estadual Marcelo Cruz, do vereador Pastor Evanildo e de parceiros institucionais.
Com mais uma edição bem-sucedida, a Caravana Colo de Mãe reafirma seu papel social e segue levando assistência e acolhimento para quem mais precisa em Porto Velho.
