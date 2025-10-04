Campanha de Vacinação Antirrábica 2025 inicia com ações de conscientização
Por Assessoria
Publicada em 04/10/2025 às 09h11
Nos acompanhe pelo Google News

Atenção, tutores de pets de Ji-Paraná! A Campanha de Vacinação Antirrábica 2025 já começou com ações de conscientização e vem aí com dois Dias “D” super importantes:

11/10 – 1º Distrito

01/11 – 2º Distrito

Das 8h às 17h

Em vários pontos da cidade, para facilitar o acesso.

Podem ser vacinados cães e gatos a partir de 3 meses (inclusive gestantes e lactantes).

Animais doentes devem aguardar recuperação.

E quem não puder ir no Dia D, pode procurar a UVZ durante o ano todo: segunda a sexta, das 7h30 às 13h30.

Essa é uma campanha que salva vidas, protege nossos animais e cuida da saúde de toda a comunidade.

Vacinar é um ato de amor.

Compartilhe e marque quem também precisa saber!

Geral JI-PARANÁ
Imprimir imprimir