Campanha de Vacinação Antirrábica 2025 inicia com ações de conscientização

Publicada em 04/10/2025 às 09h11
Atenção, tutores de pets de Ji-Paraná! A Campanha de Vacinação Antirrábica 2025 já começou com ações de conscientização e vem aí com dois Dias “D” super importantes:
11/10 – 1º Distrito
01/11 – 2º Distrito
Das 8h às 17h
Em vários pontos da cidade, para facilitar o acesso.
Podem ser vacinados cães e gatos a partir de 3 meses (inclusive gestantes e lactantes).
Animais doentes devem aguardar recuperação.
E quem não puder ir no Dia D, pode procurar a UVZ durante o ano todo: segunda a sexta, das 7h30 às 13h30.
Essa é uma campanha que salva vidas, protege nossos animais e cuida da saúde de toda a comunidade.
Vacinar é um ato de amor.
Compartilhe e marque quem também precisa saber!
