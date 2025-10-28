Caminhão itinerante da Energisa está no residencial Morar Melhor com ações voltadas à comunidade

Publicada em 28/10/2025 às 16h23
A equipe da Energisa está no residencial Morar Melhor, em Porto Velho, oferendo uma série de serviços e atendimentos no caminhão do projeto “Nossa Energia” e permanece na localidade por duas semanas, até o dia 7 de novembro. Os serviços oferecidos à comunidade são: regularização cadastral, pedidos de novas ligações, cadastro na Tarifa Social, cadastro da conta digital e transferência de titularidade.
Entre os serviços destacados, a presença da unidade móvel também é uma oportunidade de se regularizar com a empresa, segundo Hugo Rafael Marques, Supervisor de Projetos de Medições Especiais da Energisa Rondônia. “Os clientes podem se dirigir ao caminhão para obter informações sobre regularização das unidades consumidoras sem contrato e negociações de débitos, aproveitando a campanha com 80% de desconto”, afirma.
A atividade também visa conscientizar sobre uso da energia elétrica e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das famílias cadastradas na Tarifa Social. As unidades com pagamento em dia, após verificação do diagnóstico energético dos equipamentos, poderão ser selecionadas para substituição de geladeiras, lâmpadas e ventiladores por modelos novos e mais econômicos.
“O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa que percorre diferentes bairros e municípios do estado, levando informações, atendimentos e benefícios que impactam positivamente a vida das pessoas”, destaca Camila Lopes, analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia.
O caminhão da Energisa está instalado na rua 9, do condomínio Morar Melhor, com atendimentos de segunda a sexta-feira, no horário de 8 às 16 horas.
