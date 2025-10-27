Caminhada “Passos que Florescem” colore o Espaço Alternativo em alusão ao Outubro Rosa

Publicada em 27/10/2025 às 10h58
Uma manhã repleta de energia, sorrisos e solidariedade marcou este sábado (25), no Espaço Alternativo de Porto Velho, com a realização da 1ª Caminhada Outubro Rosa “Passos que Florescem”. O evento, promovido pela Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM), vinculada à Secretaria Geral de Governo (SGOV), reuniu dezenas de mulheres em uma ação voltada à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.
Durante toda a manhã, o espaço se transformou em um verdadeiro ponto de encontro para o autocuidado e o bem-estar, com aulas de zumba, atividades de integração, momentos de acolhimento, além da distribuição de panfletos informativos, doação de mudas e atendimentos em diversos estandes temáticos.
CUIDADO E LAZER
Para a coordenadora da CPPM, Anne Cleyanne, a caminhada simboliza o fortalecimento das mulheres e a importância de se cuidar. “Foi uma manhã maravilhosa, pensada especialmente para nós, mulheres. Além de ser um momento de lazer e integração, é também um lembrete sobre a importância do cuidado com a saúde. O câncer de mama pode ser prevenido e tratado quando diagnosticado a tempo. A Prefeitura de Porto Velho tem sido uma grande parceira em ações que incentivam o autocuidado e o acesso à informação”, destacou Anne.
A diretora de Políticas Públicas Assistenciais para Mulheres, Lenna Assis, reforçou o propósito da ação. “Nosso objetivo é justamente despertar a atenção das mulheres para que cuidem de si, façam seus exames regularmente e não deixem de se amar. O Outubro Rosa é mais do que uma campanha, é um movimento de amor e prevenção”, afirmou.
A manhã também foi marcada por muita dança e descontração. A instrutora de zumba, Jéssica Brenda, comandou uma animada aula coletiva, envolvendo todas as participantes. “É muito importante unir o exercício físico com uma causa tão nobre. O Outubro Rosa nos lembra de cuidar da saúde, fazer o exame de mama e prevenir o câncer. E nada melhor do que fazer isso se movimentando e se divertindo”, disse Jéssica.
Entre as participantes, o entusiasmo era visível. A cuidadora de criança especial, Róquena da Silva, falou com emoção sobre a experiência. “Foi um dia maravilhoso! A gente dançou, caminhou, riu e aprendeu. É muito importante esse tipo de evento, porque além de conscientizar, faz a gente se sentir acolhida e valorizada”, comemorou.
O prefeito Léo Moraes também falou da relevância da ação e o compromisso da gestão municipal com políticas voltadas às mulheres. “Eventos como este reforçam o papel da Prefeitura em promover saúde e bem-estar. O Outubro Rosa é um lembrete de que a prevenção salva vidas. Queremos que as mulheres de Porto Velho se sintam cuidadas, apoiadas e valorizadas”, afirmou o prefeito.
FEIRA DE ADOÇÃO
Durante o evento, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) promoveu uma Feira de Adoção de Animais, reunindo cães de médio e grande porte, todos castrados, vacinados, vermifugados e microchipados.
A gerente de Proteção Animal da Sema, Indira Iara, explicou a importância da ação. “Nós, da Coordenadoria de Bem-Estar Animal, organizamos essa feira com animais resgatados em operações junto com a polícia. Eram 20, agora estamos com 11 à espera de um lar. Todos estão prontos para adoção responsável, castrados, microchipados e vacinados. Eles só esperam uma nova chance de carinho e cuidado”.
