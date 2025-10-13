Biblioteca Municipal Francisco Meirelles realiza 7ª Edição da Gincana Literária

Publicada em 13/10/2025 às 12h02
Em cumprimento à sua missão de promover o incentivo à leitura e à formação cidadã, a Biblioteca Municipal Francisco Meirelles realizou, no dia 10 de outubro, a 7ª Edição da “Gincana Literária”, em homenagem ao Dia das Crianças.
O evento foi sediado na Escola Progresso, localizada na zona rural de Porto Velho, e teve como objetivo principal desenvolver, por meio de atividades lúdico-pedagógicas, habilidades de linguagem, interpretação, criatividade, além de noções de valores como respeito, cooperação, companheirismo e socialização — elementos essenciais para a formação integral dos alunos no contexto social.
Durante a programação, foram promovidas diversas oficinas pedagógicas interativas, proporcionando momentos de aprendizado e diversão. Ao final das atividades, foram distribuídos
brindes como livros, chocolates, lápis, salgadinhos, bombons, além de brinquedos para todas as crianças presentes, tornando a manhã ainda mais especial e inesquecível.
A Biblioteca Municipal Francisco Meirelles agradece à direção da Escola Progresso e a toda equipe escolar pelo acolhimento e pela disponibilização do espaço para a realização do evento. “Estendemos ainda nossos agradecimentos a todos os envolvidos, direta ou indiretamente, que contribuíram para o sucesso desta ação”, disse o diretor da biblioteca, Carlos Augusto.
A Gincana Literária reafirma o compromisso da Biblioteca em levar cultura, educação e alegria a todas as crianças, promovendo o acesso à leitura como ferramenta de transformação e inclusão social.
