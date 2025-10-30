Banda Monolito celebra dois anos do álbum Voice Of Rage com show gratuito em teatro de Ariquemes

Publicada em 30/10/2025 às 17h01
No próximo sábado (01), a banda Monolito celebrará dois anos de lançamento do álbum Voice Of Rage no Teatro Belas Artes em Ariquemes. O show gratuito acontece às 19h30, pelo power trio formado por Wallas Ribeiro (guitarra e voz), Gustavo Silveira (bateria) e Murilo da Silva (baixo).
A banda conhecida por expressar, através de suas letras afiadas e seus riffs poderosos, temas coletivos e pessoais como ganância, narcisismo, violência, conflitos sociais e outros assuntos, vai apresentar as faixas do álbum gravado e assinado pelo produtor musical Gustavo Vasquez durante a pandemia.
O grupo rondoniense, que acredita no poder da transformação através da música e canta inglês para aproximar públicos, já se apresentou em eventos como Rock in Amazônia (realizado em Guayaramerin, na Bolívia), Festival Casarão em Porto Velho, além de participar da última edição do Grego Autoral – ocasião em que venceram como melhor banda. O trio também já realizou shows em Goiás, Acre, Minas Gerais e São Paulo para divulgação do álbum Voice Of Rage.
Data: 01 de novembro (sábado)
Horário: 19h30
Local: Teatro Belas Artes de Ariquemes
Entrada gratuita
