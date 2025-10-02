Publicada em 02/10/2025 às 11h46
Além de reunir diversos órgãos do governo de Rondônia em um mesmo lugar, as Unidades do Tudo Aqui oferecem multisserviços realizados pela equipe da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), com atendimento facilitado para quem tem dificuldade de acesso à internet ou mesmo falta de habilidade com serviços disponibilizados de forma digital.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Balcão Multisserviços é um auxílio no uso de serviços digitais, elimina barreiras e fortalece a inclusão e acesso aos serviços públicos, proporcionando mais dignidade para a população.
A titular da Sugesp, Semáyra Gomes do Nascimento, explicou que esse apoio à população com atendimento presencial simplifica e melhora a vida de diversas pessoas. ‘‘Com o Balcão Multisserviços, nós superamos dois problemas: a falta de acessibilidade econômica à conexão com a internet e a falta de habilidade em acessar serviços digitais.’’
Balcão multiserviços conta com atendimento facilitado para quem tem dificuldade de acesso à internet
A coordenadora das unidades do Tudo Aqui, Andressa Carla Ribeiro, destacou que os atendimentos disponibilizados no Balcão Multisserviços são essenciais para garantir cidadania e acesso a políticas públicas.
SERVIÇOS DISPONÍVEIS
Certidões negativas estaduais e federais: (Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO); Tribunal Superior Eleitoral (TSE); Polícia Federal (PF); Superior Tribunal Militar (STM); Secretaria de Estado de Finanças (Sefin); Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz)
Consulta à conta GOV;
Imprime CPF feito nos Correios;
Imprime segunda via do título de eleitor;
Imprime Passe Livre Federal para Pessoas com Deficiência (PcD);
Agendamento para atendimento na Receita Federal;
Agendamento para atendimento no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
UNIDADES DO TUDO AQUI NO ESTADO
Porto Velho
Tudo Aqui da Zona Leste – das 8h às 20h – Avenida Amazonas, nº 8.338, Bairro Tiradentes.
Tudo Aqui do Centro – das 7h30 às 18h – Avenida Sete de Setembro, n° 830, Bairro Centro.
Ariquemes
Tudo Aqui de Ariquemes – das 7h30 às 17h30 – Avenida Tancredo Neves, n° 2.606, no Setor Institucional (antigo Fórum de Justiça).
Ji-Paraná
Tudo Aqui de Ji-Paraná – das 7h30 às 18h – Avenida Maringá, nº 618, próximo à Unidade Básica de Saúde (UBS) L1 Maringá, entre T5 e T6.
Rolim de Moura
Tudo Aqui de Rolim de Moura – das 7h30 às 18h – Avenida 25 de agosto, nº 4.803, Bairro Centro.
Cacoal
Tudo Aqui de Cacoal – das 8h às 19h30 – Rua Antônio Deodato Durce, nº 3.500, Bairro Floresta, loja 223 (Corredor Central).
