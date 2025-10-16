Augusto Cury chega a Rondônia com a palestra “Gestão da Emoção” em Jaru e Ji-Paraná

Publicada em 16/10/2025 às 12h01
O renomado psiquiatra e escritor convida o público a refletir sobre o autoconhecimento e o equilíbrio emocional em uma era dominada pela pressa e pela hiperconectividade
O autor best-seller Augusto Cury desembarca em Rondônia para compartilhar uma de suas palestras mais reconhecidas: “Gestão da Emoção”. O evento será realizado em Jaru, no dia 20 de outubro, às 19h, na Igreja Batista Nacional (IBN), e em Ji-Paraná, no dia 21 de outubro, também às 19h, no Prime House Centro de Convenções.
A iniciativa é uma realização do Sebrae em Rondônia, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Jaru (ACIJ), a Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná (ACIJIP) e o SICOOB.
Na palestra, Cury aborda o poder de compreender, avaliar e gerenciar as próprias emoções — uma habilidade essencial para quem busca qualidade de vida e relacionamentos mais saudáveis. A “Gestão da Emoção”, segundo ele, é um convite à pausa em meio ao caos cotidiano, à reconciliação com a própria história e à descoberta de um olhar mais humano sobre si mesmo.
“Você precisa sonhar nessa sociedade cada vez mais massificadora, intoxicada com celulares. Você precisa ter um romance com a sua própria história. Você não é mais um número na multidão, você é um ser humano único. Antes de namorar alguém, você tem de namorar sua vida. É sua responsabilidade aprender a não comprar aquilo que não te pertence.” — Augusto Cury
Com mais de 25 milhões de livros vendidos apenas no Brasil e obras publicadas em mais de 70 países, Cury é reconhecido por sua contribuição no campo da psicologia aplicada e por desenvolver a Teoria da Inteligência Multifocal, que analisa a formação dos pensamentos e as emoções humanas.
Os encontros em Rondônia prometem uma noite de reflexão, aprendizado e inspiração — uma oportunidade para empreendedores, estudantes e o público em geral compreenderem que gestão emocional também é uma ferramenta de sucesso na vida pessoal e profissional.
Ingressos disponíveis nos sites oficiais:
Jaru: Augusto Cury Jaru
