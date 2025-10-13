Atuação dos conciliadores (as) durante Semana da Conciliação 2025 foi aprovada por 95% dos entrevistados

Publicada em 13/10/2025 às 11h43
A 9ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista foi realizada de 26 a 30 de março, com cerca de meio milhão de pessoas atendidas em todo o país. Os valores movimentados ultrapassaram os R$ 2 bilhões, um crescimento de 16,9% em relação à edição do ano passado. Desse montante, R$ 257 milhões foram destinados à União em forma de recolhimentos fiscais e previdenciários, reforçando a relevância social e econômica da iniciativa.
95% dos entrevistados na pesquisa de satisfação aplicada durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2025 avaliaram de forma positiva a atuação dos conciliadores da Justiça do Trabalho. De acordo com o levantamento, os principais pontos destacados dos conciliadores (as) foram a clareza nas explicações, imparcialidade e disponibilidade para ouvir as partes.
A pesquisa contou com a participação de mais de 2,7 mil respondentes. Desse total, 57,6% relataram que sua audiência resultou em acordo, confirmando a efetividade da conciliação como alternativa rápida e eficiente de solução dos conflitos trabalhistas.
Crescimento em todos os indicadores
Durante os cinco dias de mutirão, foram realizadas 100.705 audiências, que resultaram em 34.568 acordos homologados, correspondendo a 34,3% do total. Comparada à edição de 2024, houve aumento de 17,7% no número de pessoas atendidas, 13,6% no total de audiências e 18,8% nos acordos homologados.
Outro destaque foi a expansão do uso das audiências telepresenciais, que representaram 83,7% do total.
Perfil dos participantes
A pesquisa Centro de Pesquisas Judiciárias, Estatística e Ciência de Dados do TSTtambém revelou quem são os principais envolvidos no processo de conciliação. A maior parte dos respondentes foi formada pela advocacia, em que 44% representavam trabalhadores que ingressaram com ações e 38% representavam os empregadores. Os empregadores que participaram diretamente da pesquisa somaram 9%, e os empregados, 8%.
De acordo com o levantamento, a presença de advogados e advogadas ainda é predominante nos atos de conciliação, por outro lado, indica a necessidade de incentivar a participação direta das partes, o que pode tornar os acordos mais próximos da realidade de trabalhadores e empregadores.
Conciliação como política pública
Durante a pesquisa, também foram coletadas críticas e sugestões, que servirão de base para a organização das próximas edições da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. A expectativa é que, a cada ano, o evento se torne mais inclusivo, ágil e próximo das necessidades da sociedade.
Os dados apresentados no relatório elaborado pelo Centro de Pesquisas Judiciárias, Estatística e Ciência de Dados do TST não se restringem a estatísticas. Eles formam um instrumento de monitoramento e gestão, que orienta a atuação dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc-JT), das Varas do Trabalho, dos Tribunais Regionais e do próprio Tribunal Superior do Trabalho (TST).
A cada edição, a Semana reafirma o compromisso da Justiça do Trabalho em oferecer pacificação social e respostas rápidas e eficazes para milhões de brasileiros que dependem da resolução de seus conflitos trabalhistas. A conciliação é considerada um dos pilares da Justiça do Trabalho e, em um país que registra mais de 83 milhões de processos em andamento, mecanismos que estimulem o acordo ganham ainda mais importância.
Confira a íntegra do Relatório da Pesquisa de Satisfação da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2025.
