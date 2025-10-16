Atuação do MPRO em Júri resulta na condenação de sargento da PM por feminicídio e ocultação de cadáver

Publicada em 16/10/2025 às 11h21
Após mais de 16 horas de sessão do Tribunal do Júri, realizada na capital, nesta quarta-feira (15/10), o sargento da Polícia Militar, de 53 anos, foi condenado a 28 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato de sua companheira e pela ocultação do corpo. O crime ocorreu em julho de 2022, em Porto Velho.
De acordo com as investigações, após efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, o réu tentou se desfazer do corpo, lançando-o em uma ribanceira no ramal Maravilha, localizado à margem esquerda do rio Madeira.
A acusação foi conduzida pela promotora de Justiça Joice Gushy Mota Azevedo, do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO). O Conselho de Sentença acolheu integralmente as teses apresentadas pelo MPRO, reconhecendo as qualificadoras de feminicídio, motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e ainda a destruição de cadáver, além do pagamento de multa.
Para a promotora de Justiça, a condenação representa mais um importante resultado da atuação firme e comprometida do Ministério Público de Rondônia na defesa da vida e no enfrentamento à violência contra a mulher.
