Assistente virtual moderniza atendimento previdenciário em Rondônia

Publicada em 23/10/2025 às 16h42
Criada para oferecer atendimento rápido, prático e acessível, orientando os usuários sobre dúvidas frequentes, procedimentos, documentos e serviços oferecidos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon), a nova assistente virtual Ivi, foi lançada durante o II Congresso Rondoniense de RPPS, que aconteceu entre os dias 15 e 17 de outubro. A ferramenta foi desenvolvida para facilitar o acesso às informações previdenciárias e aprimorar a comunicação com os beneficiários.
Disponível no site oficial do Instituto, a tecnologia é resultado de um trabalho gerenciado pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) com participação de outros setores como a Diretoria de Previdência (Diprev) e Assessoria de Comunicação (Ascom), que uniram esforços para tornar o atendimento mais moderno e humanizado.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa fortalece a eficiência da gestão pública e aproxima o governo da população. “O governo de Rondônia tem investido continuamente em inovação e transformação digital, e o lançamento da Ivi é mais um exemplo desse compromisso. Queremos que cada beneficiário tenha acesso fácil e seguro aos serviços previdenciários”, enfatizou.
Segundo o presidente do Iperon, Tiago Cordeiro, a chegada da assistente virtual representa um marco no processo de modernização da instituição. “A Ivi simboliza a forma como a gestão estadual vem se transformando para atender cada vez melhor os servidores, aposentados e pensionistas, com um Instituto mais ágil, conectado e preparado para o futuro”, destacou.
Com identidade visual própria e linguagem acessível, a Ivi também passa a integrar as campanhas institucionais do Iperon, aproximando a comunicação do público e reforçando o compromisso da autarquia com a transparência, eficiência e excelência no atendimento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!