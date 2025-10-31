Asfalta Jipa avança no bairro Jorge Teixeira e amplia infraestrutura urbana

Publicada em 31/10/2025 às 08h57
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue com o programa Asfalta Jipa, levando mais qualidade de vida e mobilidade aos moradores do bairro Jorge Teixeira. Após a conclusão da drenagem profunda e da pavimentação asfáltica de algumas ruas, a equipe iniciou a construção de meios-fios, sarjetas e a sinalização viária no bairro.
A implantação de meios-fios integra as ações do programa municipal Asfalta Jipa em parceria com o programa Infraestrutura Urbana do Governo do Estado. No total, estão previstos mais de 40 quilômetros de asfalto novo, beneficiando diversos bairros e fortalecendo a malha viária do município. Todo o trabalho segue um cronograma técnico elaborado pela Semosp, com foco em mobilidade, segurança e valorização das vias públicas.
Morador da Rua Criciúma há mais de duas décadas, Antônio Filho comemorou o avanço das obras. Para ele, a pavimentação e a implantação dos meios-fios trazem benefícios diretos à comunidade. “O meio-fio e a sarjeta ajudam no escoamento da água da chuva, protegendo o asfalto e prolongando sua durabilidade. Isso melhora muito o acesso e a conservação das ruas”, destacou o morador.
O prefeito Affonso Cândido ressaltou que, após a finalização dos serviços de meio-fio e sarjeta, a próxima etapa será a pintura de solo e sinalização viária. “Estamos instalando placas e pintando os quebra-molas nas ruas recém-asfaltadas ou recuperadas, em todos os bairros, garantindo mais segurança e conforto para motoristas e motociclistas”, afirmou.
Além de delimitar o espaço da calçada, o meio-fio tem papel essencial na proteção do pavimento e na organização do trânsito urbano. Somado à pavimentação, ele melhora a circulação de veículos de serviços essenciais, como ambulâncias e transporte escolar, além de valorizar os imóveis do bairro.
Fotos: Gabriel David Villarroel Agreda
Comentários
Seja o primeiro a comentar!