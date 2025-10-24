Artista vilhenense colore o novo complexo esportivo e cultural de Vilhena

Publicada em 24/10/2025 às 14h15
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Fundação Cultural de Vilhena (FCV), deu início esta semana a última etapa do projeto de implantação de seu novo complexo esportivo e cultural. O complexo localizado na Praça Genival Nunes, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, recebe a pintura do grafismo que dará cor aos três novos espaços: a pista de skate, a quadra de basquete 3×3 e o palco para apresentações.
O artista responsável pela intervenção é João Alberto Siqueira e Silva, conhecido como Próspero. Nascido em Vilhena, onde viveu até os 18 anos, e radicado em Porto Velho, Próspero retorna à cidade natal para realizar o trabalho. Com 13 anos de experiência em grafite, o artista expressou a honra e o prazer em participar do projeto.
O grafismo planejado por Próspero abrange temas específicos para cada ambiente. O palco, dedicado à cultura Hip Hop, receberá uma arte que representa os quatro pilares do movimento: rap, DJing, breaking e grafite.
A pista de skate será palco de uma homenagem ao skatista vilhenense Winderson Pereira Godim Cândido, falecido em 2022, aos 32 anos, e que se destacou na cena rondoniense, sendo campeão Estadual da modalidade. Próspero ressaltou a relevância de Cândido para o esporte local: “Essa homenagem, mais do que justa, é uma forma de manter viva a lembrança de quem fez muito pelo skate em Vilhena.”
Por fim, a quadra de basquete será dedicada ao ícone da NBA Kobe Bryant, que morreu em 2020. Próspero explicou que a escolha visa celebrar não apenas o sucesso esportivo de Bryant, mas também a sua “mentalidade muito forte de disciplina, esforço e dedicação ao esporte.”
Com a aplicação da arte urbana, o complexo esportivo e cultural da Praça Genival Nunes, que já oferece à comunidade espaços para a prática esportivo e recreativa, oferecerá também um visual mais colorido e inspirador, que celebra a cultura, o esporte e a memória.
