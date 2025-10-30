Publicada em 30/10/2025 às 16h28
Completando dez meses, a atual gestão da Prefeitura de Porto Velho, sob o comando do prefeito Léo Moraes, se destaca pelo ritmo intenso de trabalho, traçando uma nova relação entre o poder público e a sociedade — modernizando ações, inovando na gestão e atendendo às necessidades mais urgentes da população e do funcionalismo público.
Grande parte dessas medidas foi tomada logo nos primeiros meses de trabalho, em alguns casos ainda nos primeiros dias, como o programa Cidade Limpa, que marcou o início da gestão e vem entregando resultados positivos. A iniciativa deu um novo aspecto ao perímetro urbano do município e renovou o sentimento de pertencimento do cidadão porto-velhense.
Atenta aos anseios da população, a prefeitura também implantou uma medida que impactou diretamente a mobilidade urbana e o direito de ir e vir do cidadão: a redução pela metade do valor da tarifa do transporte público, que caiu de R$ 6 para R$ 3, graças a ações de planejamento e gestão financeira.
Essas medidas de valorização e acesso social também chegaram ao Museu da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que passou a ter entrada gratuita, logo no primeiro dia de gestão, garantindo ao porto-velhense o direito de acesso à sua história e cultura.
“O nosso interesse é garantir uma cidade estruturada, organizada e que forneça todas as condições necessárias para que sua população possa viver com o direito de sonhar, progredir e evoluir. Porto Velho já vem mostrando uma nova realidade, contrastando com anos de pessimismo e baixa autoestima”, declarou o prefeito Léo Moraes.
Considerado em situação de emergência pelo Ministério da Saúde no início do ano, o sistema público de saúde também vem sendo transformado por meio de um trabalho integrado com o Governo Federal — fruto de articulação e vontade de mudança.
A modernização do sistema com o Meu Exame ON, o retorno de atendimentos em especialidades médicas, a revitalização e entrega de novas unidades de saúde estão entre as ações de destaque da gestão, que segue com o projeto de construção do Hospital Municipal, em parceria com a Unir.
Desde o início do ano, a prefeitura promoveu uma reforma administrativa, com o enxugamento da máquina pública, redução de secretarias e foco na responsabilidade social. A valorização real dos servidores, o reconhecimento histórico de diversas categorias e as ações sociais dentro das repartições elevaram o nível do atendimento ao público.
A educação também foi um dos pilares da atual administração. Foi nesta pasta que ocorreu a tão aguardada implementação do Piso Nacional do Magistério, com reajuste de 6,27%, além da construção de novas unidades escolares e do lançamento do programa Unidos pela Educação, que fortalece o processo de aprendizagem.
O aniversário de Porto Velho marcou um novo momento para a cidade, com uma programação repleta de eventos, shows, entregas de obras e competições esportivas que animaram e aproximaram a população da gestão municipal.
“Avançamos, evoluímos e sabemos que ainda há muito trabalho pela frente. Mas é extremamente gratificante perceber que a mudança é real e que o esforço de toda uma equipe focada em Porto Velho já vem trazendo resultados significativos para a nossa história e para a nossa sociedade”, afirmou Léo Moraes.
Prestes a se tornar a capital com o maior número de projetos financiados pelo Novo PAC, a Prefeitura de Porto Velho segue um cronograma de obras estruturantes, com foco principal na solução dos alagamentos e na implantação de drenagem profunda nas vias públicas. Paralelamente, diversas frentes de trabalho seguem a todo vapor, garantindo as melhorias tão esperadas pela comunidade.
