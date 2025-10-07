APAE promove inclusão de autistas no esporte em parceria com Governo Federal

Publicada em 07/10/2025 às 15h20
A inclusão de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no esporte é uma iniciativa da APAE que, em parceria com o Ministério do Esporte, está implementando o Projeto TEATIVO Norte — uma ação que utiliza a prática esportiva como ferramenta de inclusão e desenvolvimento integral da pessoa com TEA.
Em Rondônia, o projeto é coordenado pela Federação das Apaes de Rondônia (FEAPAE-RO) e pela APAE de Porto Velho. Representantes do estado participaram de um encontro em Manaus, nos dias 1º e 2 de outubro, que reuniu lideranças nacionais das Apaes e representantes do Governo Federal. Durante o evento, foram apresentados os planejamentos e as etapas do TEATIVO Norte.
Entre as lideranças presentes estavam:
• Professor Jarbas Feldner de Barros, presidente da Federação Nacional das Apaes, acompanhado da secretária da entidade, Ilda Salvático;
• Léo Loureiro, deputado pelo Estado de Alagoas e vice-presidente da APAE Brasil;
• Breno Pinto Alves, chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Paradesporto do Ministério do Esporte;
• Carolinne Gomes de Carvalho, diretora de Programas e Políticas de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte.
Rondônia foi representada pela presidente da FEAPAE-RO, Marizete Souza de Paula; pelo segundo secretário, Antônio Carlos Berssane; pela coordenadora estadual de Esporte das Apaes, Eliany; e pela presidente da APAE de Porto Velho, Iranilde Oliveira.
Benefícios do esporte
O evento em Manaus também contou com palestras ministradas por profissionais da saúde, que destacaram os benefícios da prática esportiva para pessoas com TEA, como a promoção do bem-estar, o fortalecimento das habilidades motoras, cognitivas e sociais, além de melhorias significativas na qualidade de vida.
Modalidades em Porto Velho
Porto Velho foi uma das capitais selecionadas para sediar o Projeto TEATIVO Norte, oferecendo atividades de atletismo, futsal, capoeira e natação para autistas de 6 a 17 anos e 11 meses. Cada modalidade conta com 20 vagas.
Mais informações podem ser obtidas na sede da entidade em Porto Velho ou pelo WhatsApp: (69) 3229-0415
